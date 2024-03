Ça commence aujourd’hui du 29 mars 2024 : sommaire de l’émission en direct avec Herbert Léonard

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 29 mars 2024, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous en direct sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, Faustine accueille des artistes qui ont signé des tubes sur lesquels vous avez forcément chanté ou dansé !





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 29 mars 2024, l’émission en direct

Vous avez tous chanté ou dansé sur leurs tubes. Des tubes qui ont traversé le temps, et au fil des ans ont même conquis plusieurs générations ! Ils s’appellent Herbert Léonard, François Valéry, Assia, ou encore les Poetic Lovers.

Cet après-midi sur France 2, on se replonge dans les hits de notre jeunesse. Une émission tendre, nostalgique et pleine de bonne humeur vous attend !

Présentation vidéo de Ça commence aujourd’hui du 29 mars



Publicité





Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine Bollaert en direct ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.