« Grandir en France : les enfants ont la parole » : le documentaire ce soir sur France 2 (1er juillet 2025)

« Grandir en France : les enfants ont la parole » au programme TV du mardi 1er juillet 2025 – Ce mardi soir, France 2 diffuse le documentaire inédit « Grandir en France : les enfants ont la parole ».





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Grandir en France : les enfants ont la parole » – présentation

À une époque où l’enfance fait l’objet de nombreuses discussions, débats et analyses, une voix reste trop souvent absente : celle des enfants eux-mêmes. Et si on leur offrait enfin la parole ?

Que pensent-ils réellement des écrans, des inégalités entre hommes et femmes, ou encore de l’éducation positive ? Mais aussi de l’amour, de leurs parents, ou des punitions ? Comment vivent-ils les grands changements du monde ? Et pourquoi leur expérience de l’enfance semble-t-elle si différente de celle de leurs parents ?



Grandir en France : Les enfants ont la parole invite à découvrir le quotidien de six enfants âgés de 8 à 12 ans, venus de milieux sociaux et familiaux variés. Avec humour et lucidité, ils racontent l’enfance d’aujourd’hui et les défis de la préadolescence. Leurs témoignages surprennent et touchent profondément.

Valentin, fils d’agriculteurs, rêve de football et d’évasion. Billie Jane, très proche de sa mère divorcée, cherche à s’affirmer. Ismaël trouve refuge dans les écrans. Diane, débordée par ses activités extrascolaires, court sans cesse. Martin, replié chez lui, fait face à ses peurs nourries par les informations en continu. Elena redoute de grandir et de s’éloigner de ses parents.

Grandir en France : Les enfants ont la parole est une plongée dans le monde des enfants. Ce documentaire, accessible à tous, éclaire autant les jeunes que les adultes sur la réalité d’aujourd’hui et la manière dont on grandit dans notre société.

Le film s’accompagne d’une vaste consultation nationale menée par l’UNICEF, un sondage inédit qui recueille les opinions, préoccupations et espoirs des enfants partout en France.

VIDÉO bande-annonce