Ça commence aujourd’hui du 1er juillet 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 1er juillet 2025, le sommaire – Ce mardi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour deux numéros de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit de 2 rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 1er juillet 2025 à 13h55 « Brillantes, avec du caractère, elles sont tombées sous l’emprise d’un manipulateur » (rediffusion)

Sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui”, Faustine Bollaert reçoit trois femmes au témoignage bouleversant : toutes pensaient être à l’abri d’un manipulateur, mais leur vie a basculé après leur rencontre avec un pervers narcissique. Lily, persuadée d’avoir trouvé le grand amour, a été isolée de ses proches avant d’être poussée à des actes traumatisants lors de vacances dans un camp naturiste et libertin. Soundous, femme forte et carriériste, a découvert trop tard la vraie nature d’un compagnon hyper possessif qui l’a critiquée, contrôlée financièrement et éloignée de son entourage, avant qu’elle ne parvienne à s’en libérer. Véronique, convaincue de ne pas avoir le profil d’une victime, a tout quitté pour un homme qui, derrière un masque charmant, l’a enfermée loin de chez elle, la privant peu à peu de sa liberté.

Et à 15h05 : « Suicides à répétition dans la famille : la douleur de ceux qui restent » (rediffusion)

Lorsqu’un suicide survient dans une famille, c’est un choc immense, mais pour les invitées de Faustine Bollaert, ce drame s’est répété de génération en génération, parfois de manière tragiquement similaire. Sur le plateau, trois femmes témoignent de leur combat : Camille, qui a dû affronter trois suicides successifs — son grand-père, sa mère et son petit frère — entre 2017 et 2023 ; Sibylle, hantée par la récurrence de ces gestes dans sa lignée ; et Stéphanie, dont la famille semble marquée en profondeur par le suicide. Ensemble, elles s’interrogent : comment garder espoir face à une histoire familiale si douloureusement chargée ?



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 1er juillet 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.