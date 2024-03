Cassandre du 30 mars : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Cassandre du 30 mars 2024 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose des épisodes de votre série « Cassandre ». Au programme, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Cassandre du 30 mars 2024 : vos épisodes de ce soir

« Une cuisine de caractère » (inédit) : Tiffany, la nouvelle assistante du célèbre chef étoilé au restaurant, a été retrouvée sans vie dans un jardin permaculturel local. Le fils du chef, également son petit ami, est profondément bouleversé par cette tragédie. Maintenant, l’équipe de Cassandre doit se frayer un chemin dans les coulisses de ce restaurant gastronomique pour découvrir qui aurait pu avoir des griefs contre elle parmi le personnel de cuisine.

Avec Gwendoline Hamon (Florence Cassandre), Alexandre Varga (Pascal Roche), Dominique Pinon (Marchand), Jessy Ugolin (Maleva), Emmanuelle Bougerol (Kerouac), Soren Prévost (Procureur Chappaz), Vincent Jouan (Montferrat), Yann Sundberg (Antoine), Luca Malinowski (Jules), Laurent Bateau (Gilles Bouvier), Isabelle Renauld (Maria Bouvier), Maud Le Guenedal (Lucie Frondeau), Juliet Lemonnier (Amandine Corvoisier), Nicolas Bauwens (Gabriel Bouvier), Yann Papin (Hector Barollo), Olivier Ledauphin (Constant Zeller), Léa Pellin (Tiffany), Charlotte Robin (Estelle Latour), Pauline Tanca (Bertier), Fanny Ami (Roussel), Valérie Vérone (Sarah)



« Le pacte » (rediffusion) : Le corps sans vie de Maître Thomas Valin est découvert dans un canal de la Venise Savoyarde. Il était l’avocat attitré d’un laboratoire de biogénétique en pleine ascension, surtout grâce à sa chercheuse vedette, Laura Genefort. Laura était récemment acclamée pour le lancement d’un protocole expérimental visant à traiter la maladie de Harding, une affection rare. Cependant, des questions émergent quant au refus d’accès à ce protocole pour Pauline, la fille de Maxime Vernoux. De plus, on se demande pourquoi Laura a choisi de se concentrer sur le traitement de cette maladie peu lucrative. Les liens entre Laura, Maître Thomas Valin et Maxime Vernoux intriguent également. Cette affaire, très médiatisée, plonge Cassandre et son équipe au cœur d’une technopole florissante en Savoie, où le moindre faux pas est interdit.

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.