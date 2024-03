Danse avec les Stars : Camille Combal sort du silence sur le conflit entre Inès Reg et Natasha St-Pier

Publicité





Camille Combal est finalement sorti du silence hier soir en évoquant le conflit entre Inès Reg et Natasha St-Pier dans « Danse avec les Stars ». L’animateur a été interrogé sur le sujet par son chroniqueur Arnaud Tsamère dans son émission hebdomadaire « Camille & Images ».





« C’est vrai qu’en ce moment c’est plus DALS, c’est un peu Dallas. » a déclaré Camille Combal au sujet de tout ce qui se passe cette semaine autour du programme.







« Alors en effet, il y a eu une altercation dans Danse avec les Stars, on vous apprend rien. Tout le monde en a parlé. Alors, ça arrive en famille à la maison, ça arrive dans des émissions télé malheureusement. On essaie de l’éviter le plus possible, mais ça peut arriver parfois, c’est déjà arrivé dans le passé » a expliqué l’animateur.

« Là, les deux personnes ont donné leurs versions, c’est le plus important. Maintenant le but c’est que Danse avec les Stars redevienne ce qu’est Danse avec les Stars, à savoir un divertissement. (…) Les évènements sont clos maintenant, l’émission va pouvoir reprendre son cours »



Autant dire qu’il n’est pas rentré dans le coeur du sujet et n’a ni expliqué ce qui s’était réellement passé, ni donné son avis sur la question. Mais avec cette déclaration, on comprend que la volonté de la production de « Danse avec les Stars » est de ne pas en parler, et certainement de faire comme s’il ne s’était rien passé lors du prime de vendredi.