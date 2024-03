Danse avec les Stars déprogrammé ce 1er mars : les premières infos sur le prime 3 !

Publicité





Pas de prime de « Danse avec les Stars » ce vendredi soir exceptionnellement, le programme cédant sa place au concert des Enfoirés. Pour voir le prime 3 enregistré il y a déjà une semaine, il faut patienter jusqu'au vendredi 8 mars. Mais si vous êtes impatient d'en savoir plus, on peut déjà vous donner de premières infos sur ce prime !





Il s'agira d'un prime spécial « personal story ». Chaque célébrité va raconter une histoire personnelle à travers sa danse.







James Danton et Candice Pascal danseront enfin pour la première fois cette saison, l’acteur de « Desperate Housewives » étant remis sur pied.

Keiona et Maxime Dereymez, premiers à l’issue des deux premiers primes, danseront un foxtrot.



Cristina Cordula et Jordan Mouillerac, qui n’ont pas brillé sur le premier prime, danseront un American Smooth, une danse plus lente et intérieure pour Cristina. L’occasion de découvrir une nouvelle facette de l’animatrice d’M6.

Inès Reg et Christophe Licata, qui étaient premiers du classement du premier prime, vont vous offrir un Bollywood à la sauce rap.

Black M et Elsa Bois danseront un tango sur « Smooth criminal » de Michael Jackson tandis que Natasha St-Pier et Anthony Colette seront sur une danse contemporaine.

Nico Capone et Inès Vandamme ont préparé une rumba en hommage à la femme de Nico. Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil danseront un tango, elle racontera une histoire d’amour qui lui a fait beaucoup de mal.

Roman Doduik et Ana Riera danseront une valse viennoise. Pour Adeline Toniutti et Adrien Cabi, ça sera une danse contemporaine.

Rappelons que les notes de ce prime compteront pour moitié avec celles de leurs premières danses. James Danton, qui était blessé, verra ses notes du prime 3 doublées pour compenser.

Rendez-vous le vendredi 8 mars 2024 sur TF1 et découvrez plein de contenus exclusifs et extraits des répétitions sur TF1+.