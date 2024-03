Danse avec les Stars d’internet : quelle audience pour la finale sur TF1 ?

Publicité





C’est hier soir en seconde partie de soirée sur TF1 que Michou présentait la grande finale de « Danse avec les Stars d’internet », déclinaison de « Danse avec les Stars » avec les stars du web. Une finale qui a débuté à 00h18, après le prime de « Danse avec les stars » et voyait s’affronter Nattoo et Anthony Colette face à Domingo et Inès Vandamme.





L’audience était-elle au rendez-vous pour le sacre de Domingo ?







La réponse est oui ! Vous étiez 809.000 téléspectateurs à suivre la finale de « Danse avec les Stars d’internet » pour 20,1% de pda.

Rappelons que les deux précédents primes du programme étaient diffusés uniquement sur Twitch. Cette finale a explosé les scores puisque c’est le double de l’audience enregistrée sur la chaîne Twitch de Michou sur le prime 1 et la demi-finale ! Hier soir, cette finale était retransmise simultanément sur TF1 et Twitch.



