Demain nous appartient du 5 mars : Laure agressée, Damien soupçonné (résumé + vidéo épisode 1636 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 5 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1636 de DNA – Laure Cotentin a été victime d’une violente agression dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Karim mène l’enquête et recueille les témoignages de Noor et Renaud…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Demain nous appartient du 5 mars 2024 – résumé de l’épisode 1636

Laure Cotentin a été violemment agressée. Karim enquête pour déterminer ce qui s’est passé. Pour Renaud, le verdit est sans appel : il s’agit d’une agression et c’était violent ! Noor rapporte qu’elle s’était disputée avec un patient… Mais elle n’a pas plus d’info. Rapidement, les soupçons se tournent vers Damien…

Martin fait un choix délicat afin de maintenir l’harmonie dans sa relation amoureuse, tandis que Roxane découvre une nouvelle source d’attraction.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Jordan reçoit une surprise en prison… (vidéo épisode du 7 mars)



Publicité





VIDÉO Demain nous appartient du 5 mars 2024 – les premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.vv