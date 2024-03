Demain nous appartient spoiler : Amel surprise par Lisa qui... (vidéo épisode du 25 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Lisa va-t-elle enfin être réintégrée dans la police dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? On peut dire que ça commence à faire long et Lisa tourne clairement en rond depuis son retour à Sète…











Dans quelques jours, Lisa va surprendre sa soeur. Amel bosse sur un devoir de physique quand Lisa se lève. Elle prétexte avoir fait une insomnie pour expliquer son réveil tardif… Et à la surprise d’Amel, Lisa est calée en physique et trouve son devoir très simple ! Elle propose de lui faire son devoir pour s’occuper… Amel accepte, d’autant qu’elle doit le rendre le jour même et qu’elle galère.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1650 du 25 mars 2024 : Lisa surprend Amel

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.