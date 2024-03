Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 2 du 20 mars ? (résumé + replay)

Publicité





Top Chef éliminé du 20 mars 2024 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 2 de la saison 15 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel, Hélène Darroze et Stéphanie Le Quellec ont fait leur choix !





Et à l’issue de ce 2ème épisode, c’est Pierre-Pascal Clément, candidat solitaire, qui a été éliminé.







Pour la première épreuve, les participants étaient mis au défi d’aller au-delà de la célèbre épreuve du trompe-l’œil en créant un trompe-palais encore plus audacieux ! Leur tâche consistait à surpasser leur créativité habituelle en imitant parfaitement l’apparence et le goût d’un plat de viande pour impressionner l’un des chefs les plus novateurs de sa génération : Andoni Aduriz, détenteur de 2 étoiles Michelin. La brigade qui n’a pas réussi à convaincre devait se rattraper lors d’une seconde épreuve.

Dans l’épreuve d’élimination suivante, les membres de la brigade orange étaient confrontés au candidat solitaire, Pierre-Pascal, autour d’un incontournable des grandes tables : le plateau de fromages ! La juge de renommée mondiale, titulaire de 10 étoiles au Michelin et la femme chef la plus étoilée au monde, Anne-Sophie-Pic, également surnommée la « Dame Fromage », était chargée de les évaluer. Elle est l’une des rares chefs à s’être attaquée à cet emblème du service français. Après délibération, la cheffe a désigné Valentin comme étant le moins performant de tous.



Dominique Crenn et Stéphanie Le Quellec devaient ensuite déguster à l’aveugle les plats de Valentin et Pierre-Pascal afin de désigner le candidat éliminé ce soir.

Top Chef du 20 mars : Pierre-Pascal Clément éliminé

C’est finalement Pierre-Pascal Clément, candidat solitaire, qui a été éliminé à l’issue de cette soirée de Top Chef. Mais comme cette année encore les éliminés ont une seconde chance, il rejoint Thibault et Inès, éliminés de l’épisode 1, dans « La brigade cachée » du chef Pierre Gagnaire.

Rendez-vous le mercredi 27 mars à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 3. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.