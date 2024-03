Demain nous appartient spoiler : Damien trouve une preuve contre Simon ! (vidéo épisode du 20 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Simon et Philippine ne sont pas tombés dans l’affaire Laure Cotentin « Demain nous appartient ». Ils ont réussi à passer entre les mailles du filet malgré les doutes de Damien, mais dans quelques jours, Simon Leclerc va être mis en cause dans une autre affaire !











En effet, la police enquête sur la mort de Charlotte et recherche activement la petite amie de Nathan, Valentine Ribeiro. Et l’enquête va les mener jusqu’à Simon Leclerc… Damien analyse un cheveu retrouvé chez l’avocat et il annonce à Aurore qu’il s’agit bien d’un cheveu de Valentine !

Quel est le lien entre Simon et Valentine ? L’avocat est clairement dans de sales draps…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1646 du 19 mars 2024 : Georges abandonne le bébé

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

