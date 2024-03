Demain nous appartient spoiler : Maud choquée, elle surprend Camille avec... (vidéo épisode du 3 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Incroyable mais vrai dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ! Si l’on pensait que Camille allait craquer pour le beau Diego, ce n’est pas du tout le cas et elle va vivre une relation secrète avec un autre. Et on peut dire que c’est une énorme surprise !











En effet, au domaine de Brunet, Camille retrouve son amoureux secret… Et il s’agit de… Simon Leclerc ! Maud a suivi sa soeur et les observe de loin. Si elle s’attendait à la découvrir avec Diego, c’est raté !

Mais pas sûr que cette relation de Camille avec un avocat douteux et plus âgé qu’elle ne réjouisse sa famille… Raphaëlle, Xavier, ou même Sébastien et Martin ! Maud va-t-elle garder le secret de sa soeur ou va-t-elle choisir de le révéler ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1657 du 3 avril 2024 : Camille en couple avec Simon

