Demain nous appartient spoilers : la vérité éclate, Jordan libre, Damien tombe de haut, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 11 au 15 mars 2024)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 11 au 15 mars 2024 – Que va-t-il se passer à Sète la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la vérité va enfin éclater et Jordan va être libéré de prison.







En effet, suite à une découverte de Noor et Marianne dans les affaires de Laure Cotentin, la police identifie enfin le coupable. Il s’agit de Kévin Delva. Il était le complice de Laure Cotentin et Alban pour revendre les bijoux volés. Ils se sont disputés, il a tué l’ambulancier et a décidé de faire porter le chapeau à Jordan.

Jordan est donc libéré de prison et le coupable arrêté. Jordan retrouve sa famille avec un grand soulagement. Quand à Damien, il découvre la vraie raison de la venue de Charles à Sète. Il tombe de haut en découvrant qu’il est ruiné !



Du côté de Nathan, c’est le bonheur puisqu’il a retrouvé la mystérieuse jeune femme du bus et le coup de coeur est réciproque. Mais il n’est pas au bout de ses surprises… Et en fin de semaine, Vanessa est sur le point d’accoucher et appelle Georges…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 11 au 15 mars 2024

Lundi 11 mars 2024 (épisode 1640) : Noor et Marianne font une découverte en fouillant dans les affaires de Laure. Mona essaie de tirer les vers du nez à Nathan. Un geste, entre Martin et Myriam, met la puce à l’oreille à Raphaëlle.

Mardi 12 mars 2024 (épisode 1641) : Aurore met la pression à un suspect tandis que le calvaire de Jordan prend fin. Les étoiles s’alignent pour Nathan. Adeline est obnubilée par Roxane.

Mercredi 13 mars 2024 (épisode 1642) : Grâce à Audrey, Damien découvre la vérité sur Charles. Mona sauve la mise à Nathan. Sara, la cinquième roue du carrosse.

Jeudi 14 mars 2024 (épisode 1643) : En amour, Nathan a pioché la carte de l’infortune. Chloé affronte son oral d’infirmière. Pour le bien d’une patiente, Soizic doit surmonter ses traumatismes.

Vendredi 15 mars 2024 (épisode 1644) : La police s’immisce dans la vie privée de Nathan. Violette se pose des questions sur sa relation avec Jordan. Vanessa réclame à cors et à cri le retour de Georges.

