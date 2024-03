« Les rencontres du Papotin » avec Ginette Kolinka ce soir sur France 2 (9 mars)

Publicité





« Les rencontres du Papotin » du 9 mars 2024 – Nouveau numéro inédit des « Rencontres du Papotin » ce samedi soir sur France 2. Pour cette seconde émission de l’année, retrouvez les journalistes atypiques des Rencontres du Papotin pour une interview sans filtre de Ginette Kolinka.





A suivre dès 20h30 sur France 2 mais aussi sur france.tv







« Les rencontres du Papotin » du 9 mars 2024 : Ginette Kolinka face à la rédaction du Papotin

À l’aube de ses 99 ans, Ginette Kolinka parcourt l’ensemble de la France pour rencontrer la jeune génération et relater le cauchemar qu’elle a vécu dans les camps de la mort à l’âge de 19 ans. Dans ce récent épisode des Rencontres du Papotin, elle a partagé son expérience avec des journalistes atypiques. Elle évoque son adolescence à Paris dans les années 30 et exprime sa fierté en tant que mère de Richard Kolinka, le batteur du groupe de rock français Téléphone. Cette rencontre a été intense en émotions, marquée par un récit poignantd’histoire, mais aussi par une dimension musicale.

VIDÉO bande-annonce



📆 Nouveau rendez-vous ce samedi 09 mars à 20h30 sur France 2, pour un nouvel épisode des Rencontres du Papotin avec Ginette Kolinka !#LesRencontresDuPapotin #LePapotin pic.twitter.com/oZKng6JlGX — Le Papotin (@JournalPapotin) March 5, 2024

Les rencontres du Papotin, rappel du principe

Ce magazine d’entretiens atypiques, conçu par Éric Toledano et Olivier Nakache et réalisé par Henri Poulain, reflète l’esprit du journal Le Papotin. La rédaction de ce dernier, composée de 40 à 50 jeunes journalistes non professionnels présentant des troubles du spectre autistique, est à l’origine de ce projet. Chaque épisode, animé par Julien Bancilhon, met en lumière une personnalité singulière, offrant une interview sans filtre et sans la présence d’un animateur vedette. Les règles de cette rencontre sont simples : « Au Papotin, tout peut être dit, mais surtout, tout peut arriver ! »

Les rencontres du Papotin, un rendez-vous à retrouver régulièrement sur France 2, le samedi à 20h30.