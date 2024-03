Enquête Exclusive du 31 mars : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 31 mars 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Trains mythiques, paysages de légende : les nouveaux aventuriers du rail aux États-Unis ».





Enquête Exclusive du 31 mars 2024 : votre émission en résumé

Le train fait un retour triomphant ! Après avoir été délaissé pendant longtemps au profit de l’avion et de la voiture, il retrouve désormais sa place de choix aux États-Unis. Moins coûteux et plus respectueux de l’environnement, il attire à nouveau les Américains et les touristes étrangers, les incitant à redécouvrir les lignes emblématiques qui ont forgé l’histoire du pays. Le président Joe Biden, surnommé « Amtrack Joe » en référence à la compagnie ferroviaire américaine, y a contribué en lançant un plan d’investissement de soixante-six milliards de dollars pour revitaliser le secteur.

À Union Square, la gare de Chicago, un train légendaire part tous les jours à 14 heures en direction de San Francisco, à l’autre bout du pays. Le California Zephyr parcourt ainsi la côte ouest en 52 heures, traversant 4 000 kilomètres et trois fuseaux horaires, offrant des paysages à couper le souffle. Dans les majestueux décors du Colorado, le Durango-Silverton a acquis sa renommée grâce à ses panoramas dignes d’un film de western. Tracté par une locomotive à vapeur centenaire, ce train serpente le long des canyons de la rivière Animas, offrant un spectacle saisissant accessible uniquement par voie ferrée.



Le succès retrouvé du train attire désormais l’attention des hommes d’affaires, certains milliardaires investissant des fortunes pour privatiser des lignes entières et moderniser les wagons avec des matériaux de luxe. Cependant, le rail reste aussi le domaine historique des « hobos ». George Graham perpétue cette tradition américaine en embarquant clandestinement à bord des trains de marchandises depuis les années 1930, à la recherche de petits boulots. Aujourd’hui, George contourne les autorités ferroviaires en documentant ses aventures et en les diffusant sur internet.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.