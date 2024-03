Un Si Grand Soleil du 1er avril : Enric sous le choc, il découvre... (résumé et vidéo épisode 1366 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 1er avril 2024, spoiler résumé de l’épisode 1366 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 1er avril 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elisabeth n’a pas fermé l’oeil de la nuit, elle a peur de perdre Alain. Elle avoue qu’il a raison, elle est trop absorbée par son travail. Elle ne veut pas qu’ils se séparent, elle va changer de vie. Elle l’aime et veut lui prouver qu’elle peut changer. Alain est septique. Mais Elisabeth va prendre son après-midi et promet d’organiser quelque chose chouette tous les deux.

Alex appelle Mo, il est super mal et ne sait pas comment il va faire pour travailler. Il espère que personne ne va s’en rendre compte, Mo lui dit de laisser passer un peu temps et manger. Mais il a envie de vomir…



Hugo parle à Sabine du barbecue de son père, il pense qu’il l’a invité car il s’est senti obligé. Sabine pense qu’il se fait des idées mais Hugo pense qu’il ne l’aime pas… Sabine pense que c’est lui qui a peur de s’engager. Mais il lui assure que non, Sabine propose d’aller ensemble au barbecue.

Elisabeth annonce à Bertier qu’elle prend son après-midi, il ne comprend pas. Elle demande à parler à Boris, elle lui dit qu’elle ne viendra ni aujourd’hui ni demain. Il lui dit d’assurer à sa place et d’être bon. Bertier pense qu’elle exagère, elle n’est jamais là.

Mo raconte à Sabine l’histoire des cookies avec Alex. Elle s’inquiète pour lui au commissariat. Et pendant ce temps là, au commissariat, tout le monde doit se prêter à une analyse toxicologique ! Becker l’annonce à tout le monde, Alex est en panique. Et Becker annonce que c’est Alex qui doit y aller en premier ! Il dit ne pas avoir envie de faire pipi…

Claudine est avec Laumière. Il a hâte que la fusion se fasse. Pendant ce temps là, Elisabeth emmène Alain dans un super hôtel avec SPA. Et alors que le téléphone d’Elisabeth sonne, elle montre à Alain qu’elle l’éteint et le laisse dans la voiture !

Au commissariat, Alex n’est pas bien. Manu le voit et lui dit tout ! Manu rigole, Alex craint d’être viré. Manu lui dit qu’ils vont tenter un truc avec Hugo… Hugo dit qu’il risque sa place, mais Alex le supplie d’échanger son échantillon avec un autre. Il finit par accepter !

Alain et Elisabeth profitent à fond. Ils sont détendus et Alain dans de meilleures dispositions. Ils trinquent et parlent de leurs prochaines vacances. Boris, Enric et Carine prennent un verre quand Enric reçoit un appel anonyme. L’homme dit travailler dans la banque qui gère la fusion et il va lui envoyer un document en pièce jointe par mail…

Enric ouvre le document, c’est le business plan qui dit ce qui va se passer après la fusion entre OCI et Lumière Santé. Il explique à Boris et Carine qu’il y a une délocalisation et un plan social de prévu ! Boris est sous le choc, Carine pense qu’il savait et l’insulte.

