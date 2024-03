Envoyé Spécial du 28 mars : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 28 mars 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Publicité





Envoyé Spécial du 28 mars 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Pompes à chaleur : pompes à fric ?

Les pompes à chaleur, présentées comme des alternatives écologiques et économiques, ont conquis les Français. Encouragées par les autorités et bénéficiant en partie des aides gouvernementales, plus de 300 000 unités ont été vendues l’année dernière. Cependant, ce succès est terni par la présence d’installateurs malhonnêtes. Certains escrocs se dissimulent même parmi les professionnels certifiés par l’État, censés garantir la qualité des services et la fiabilité des entreprises. Qui sont ces individus peu scrupuleux ? Comment opèrent-ils ? Quelles mesures peuvent être prises pour s’en prémunir ? Et surtout, pourquoi les mécanismes de contrôle semblent-ils si défaillants ?

🔴 JO : qualifié ou recalé ?

Le tireur Damien Letulle, les pongistes Alexis et Félix Lebrun, le marathonien Duncan Perrillat et la grimpeuse Oriane Bertone partagent tous le même rêve : participer à leurs premiers Jeux Olympiques et Paralympiques. Leur chemin vers Paris 2024, cependant, est marqué par des défis uniques.

Félix et Alexis Lebrun, classés respectivement numéro 1 et 2 du tennis de table français, ont grandi dans une famille de pongistes professionnels. En tant que jeunes frères, ils passent la majeure partie de leur temps ensemble à l’étranger pour des compétitions. Leur ascension fulgurante les a placés parmi les rares à rivaliser avec les joueurs chinois, devenant ainsi des ambassadeurs de leur sport en France, tout en étant déjà des stars en Asie.

Damien Letulle, ancien champion de France de tir à l’arc, a vu son parcours basculer après un accident à l’INSEP qui l’a rendu tétraplégique à l’âge de 24 ans. Vingt ans plus tard, l’annonce de Paris 2024 ravive en lui le désir de reprendre l’arc en compétition, cette fois-ci dans le cadre des Jeux Paralympiques.

La jeune grimpeuse réunionnaise Oriane Bertone est considérée comme l’une des meilleures chances françaises de médaille aux JO. Malgré un échec lors des championnats du monde d’escalade, elle cherche une nouvelle opportunité de qualification pour réaliser son rêve olympique.

Quant au marathonien Duncan Perrillat, il se bat pour rester dans la course après une blessure survenue lors d’un entraînement intensif. Sans soutien d’une équipe pour l’accompagner, il lutte pour réunir les moyens nécessaires pour s’entraîner et poursuivre son chemin vers les Jeux.



Publicité





🔴 Rwanda : le miracle de la réconciliation

Mbyo se distingue par sa singularité : il abrite exclusivement des survivants du génocide aux côtés des individus ayant directement participé au meurtre de leurs proches. Ce village au Rwanda incarne un pari audacieux lancé au lendemain d’un génocide ayant entraîné la mort d’un million de personnes en seulement trois mois. Et ce pari s’avère être une réussite remarquable, symbolisant la détermination du pays à tourner la page.

Dans ce lieu inhabituel, Laurence travaille quotidiennement aux côtés de son voisin, qui est pourtant responsable de la mort de sa sœur. De même, Solange a épousé Vedaste, le fils de l’assassin ayant pris la vie de certains membres de sa famille. Chaque jour, la vie quotidienne et le pouvoir du pardon contribuent à effacer les rancœurs du passé et à participer à la reconstruction du pays.

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV