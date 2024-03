« O.P.J » du 28 mars : coup d’envoi de la saison 5 ce soir sur France 3

Publicité





« O.P.J » du 28 mars 2024 – Ce jeudi soir à la télé, France 3 débute la diffusion de la saison 5 inédite de la série « O.P.J ». Au programme aujourd’hui, deux épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







« O.P.J » du 28 mars 2024 : vos épisodes inédits

Épisodes 1 et 2 – Double dame

Un ancien officier de police à la retraite est retrouvé assassiné chez lui, et des éléments insolites découverts dans son domicile remettent en question sa réputation d’intégrité professionnelle. Clarissa Hoarau, commandant de police, souhaite ardemment prendre en charge l’enquête en raison de son admiration pour la victime, malgré le fait qu’elle doive se soumettre à l’autorité du juge d’instruction Lison Desmartin, avec qui elle est en conflit depuis vingt ans. Malgré leurs différends passés, les deux anciennes amies envisagent néanmoins de collaborer. Elles décident également de soutenir une autre victime dans une affaire que Lison instruit : Noam Simplon, un jeune homme devenu de plus en plus nerveux à l’approche du procès de son père, accusé de féminicide pour la mort de sa mère.



Le casting

Avec Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Laurent Robert (Liam Pomarès), Mona Claude (Alice Bontemps)

Et les participations exceptionnelles de Cécile Rebboah (Lison Desmartin), Lucas Ivoula (Noam Simplon) et David Baïot (Mathieu Delporte)

VIDÉO « O.P.J » du 28 mars : la bande-annonce

« O.P.J », la saison débute ce soir à partir de 21h10 sur France 2.