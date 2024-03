France Grand Format du 19 mars 2024 : le sommaire du magazine ce soir sur France 2

Publicité





France Grand Format du 19 mars 2024 : sommaire et reportages – Marie Drucker vous propose ce mardi soir sur France 2 un second numéro de son nouveau magazine intitulé « France Grand Format ». Aujourd’hui il a pour thème : « Immobilier, logement : la loi de la jungle ? ».





France Grand Format du 19 mars 2024 : sommaire et reportages de ce soir

La crise du logement en France atteint des proportions sans précédent, avec des conséquences dévastatrices pour des millions de personnes. Cette crise, exacerbée par la pandémie de Covid-19, a bouleversé le marché immobilier de manière radicale. La rareté des offres locatives, la multiplication par quatre des taux d’intérêt en deux ans, et l’effondrement de la construction ont créé un véritable cataclysme.

Actuellement, 4 millions de Français résident dans des conditions de logement précaires ou insalubres, tandis que 12 millions de plus se trouvent dans une situation de grande fragilité, susceptibles de basculer à tout moment. Cette crise touche plus d’un cinquième de la population française au quotidien.

Dans ce contexte, les ménages doivent revoir leurs attentes à la baisse et s’adapter aux nouvelles réalités du marché. Incapables d’acheter, de nombreux individus demeurent locataires, entraînant une stagnation du turnover des logements. À cela s’ajoute l’essor des locations saisonnières (Airbnb, LeBonCoin, etc.), qui ont augmenté de 18 % en un an, retirant des centaines de milliers de logements du marché traditionnel.

Une préoccupation majeure réside dans le secteur du logement social, où 2,4 millions de ménages sont en attente (+7 % en un an), atteignant ainsi un record historique. Pendant des années, la construction de logements en France a été insuffisante, avec un nombre de chantiers historiquement bas, tant dans le secteur privé que dans le logement social.

Cette crise du logement découle de plusieurs facteurs, notamment une pénurie de logements, des taux d’intérêt en hausse, des pratiques de location saisonnière non réglementées, et une construction insuffisante dans le secteur social. Les solutions nécessitent une approche globale et coordonnée, comprenant l’augmentation de la construction de logements, des mesures pour réguler le marché locatif, et un renforcement du logement social.

Durant plusieurs mois, nous avons suivi des Français qui tentent de naviguer dans ce chaos, cherchant désespérément des solutions pour s’en sortir malgré tout.

« Immobilier, logement : la loi de la jungle ? », c’est ce soir dans « France Grand Format sur France 2 !