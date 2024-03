Ici tout commence du 15 mars : Tom a menti, Antoine confronte Pénélope (résumé + vidéo épisode 883 en avance)

Publicité





Entre Antoine et Pénélope, rien ne va plus dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Après leur altercation de la veille, ce soir Pénélope se sent mal… Et Antoine vient en rajouter une couche !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 15 mars 2024 – résumé de l’épisode 883

Pénélope n’est pas bien après sa dispute avec Antoine la veille… Billie essaie de la réconforter. Antoine débarque pour lui parler. Il fait mine de s’excuser mais très vite, Pénélope comprend qu’Antoine est venu pour l’interroger au sujet de Yann ! Il lui parle de l’altercation qu’ils auraient eu… Pénélope ne comprend pas, elle est hors d’elle et met Antoine à la porte ! Tom a menti et a semé une belle pagaille… Dans quel but a-t-il accusé Pénélope ?

À l’Institut, des personnes révèlent leurs véritables visages tandis que Joachim prévoit de ravir Clotilde avec un charmant dîner et une énorme surprise. Pendant ce temps, Mehdi brille en tant que nouvelle attraction dans la brigade des mariages, tant à l’Institut que en dehors.



Ici tout commence du 15 mars 2024 – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1