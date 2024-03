Pékin Express, Myriam après l’abandon : « j’ai reçu beaucoup de messages très méchants »

Publicité





Hier soir à l’issue de la cinquième étape de « Pékin Express : sur les traces du tigre d’or », c’est le binôme formé par Myriam et son grand-père Patrick qui a du quitter l’aventure. Ils ont choisi de ne pas participer au duel final et abandonner car Myriam souffrait d’une entorse à la cheville depuis déjà plusieurs jours.





« On a pris cette décision à deux. Parce que je m’en voulais atrocement de partir, et papy voulait déjà que j’arrête à la fin de la troisième étape. Moi j’ai voulu continuer pour l’honneur on va dire. Mais lors de notre arrivée à la cinquième étape, ça n’avait plus de sens ce que je faisais. Je me traînais, c’était lamentable. Je souffrais et je ne prenais plus de plaisir à la course parce que c’était trop douloureux » a expliqué Myriam dans une interview pour Télé Star.







Et si l’abandon a été dur à encaisser pour ces compétiteurs, qui ont tout donné alors qu’ils n’étaient pas les plus forts sur le papier, c’est surtout les messages méchants sur les réseaux sociaux qui ont affecté Myriam.

« J’essaie de me détacher un peu de ça parce que j’ai reçu beaucoup de messages très méchants, j’ai subi du harcèlement et reçu des choses horribles. » a déclaré la jeune femme alors que des téléspectateurs lui ont reproché de mal parler à son grand-père, alors qu’en réalité elle était obligée de crier car il a des problèmes d’audition.



« Si je crie à papy pendant le stop, c’est parce qu’il ne m’entends pas du tout. Avec le bruit des voitures, motos, scooters… Pour qu’il m’entende il fallait qu’il me voie en fait. Et ça, les gens ne le comprennent pas donc j’ai reçu beaucoup de messages assez violents. Je m’attendais à ce qu’il y ait des messages négatifs et je connais les réseaux sociaux. Mais je ne m’attendais pas à ce que ce soit à ce sujet. J’étais prête à ce qu’on me juge sur mon physique, peut-être par rapport à mes origines parce qu’il y avait forcément deux, trois racistes qui allaient passer par là. (…) Donc j’essaie de me détacher de tout ça parce que j’ai reçu des messages très violents, les gens ne se rendent pas compte. »

