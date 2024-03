Ici tout commence spoiler : Rose fait une découverte… (vidéo épisode du 6 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Tout se sait vite à l’institut Auguste Armand dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, tout le monde ou presque va parler de la relation entre Antoine Myriel et Pénélope !











Quand Pénélope se confie à Billie, Carla a l’oreille qui traine… Mais elle était déjà au courant pour la relation entre le proviseur adjoint et une élève ! Et Rose débarque au même moment…

La confrontation entre Rose et Pénélope est désagréable. Rose est visiblement choquée que son ex soit avec Pénélope et elle la recadre en lui disant qu’elle devrait faire attention quand elle demande un service à Antoine… Il s’est mis en porte à faux en défendant son projet de service de buanderie. Rose pense que Pénélope ne doit pas utiliser Antoine pour servir ses propres intérêts… Rose serait-elle un peu jalouse ?

