« It’s a sin » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (18 mars 2024)

« It’s a sin » au programme TV du lundi 18 mars 2024 – Ce lundi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « It’s a sin ».





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« It’s a sin » – le synopsis

En 1981, Ritchie, Roscoe et Colin, trois jeunes garçons ne se connaissant pas, quittent leur province pour Londres, remplis d’espoir et d’ambition. Les jeunes hommes vont commencer leur vie d’adulte. Mais dans le même temps, un virus nouveau se propage dans la communauté gay…

C’est aussi l’histoire de leurs amis, de leurs amants et de leurs familles ; de pertes terribles et d’amitiés merveilleuses. Année après année, la vie continue : nouveaux emplois, nouveaux amours, nouvelles aventures… Mais la menace lancinante de ce nouveau virus plane continuellement à l’arrière-plan.

Vos épisodes du 18 mars 2024

Episode 1 : En 1981, en Grande-Bretagne. Ritchie quitte le domicile familial sur l’île de Wight, pour s’installer à Londres et suivre des études de droit. Il n’a pas dit à ses parents qu’il était attiré par les garçons. A l’université, il rencontre la jeune Jill, qui suit des cours de théâtre. Il décide de changer de filière. De son côté, Roscoe est obligé de fuir la maison de ses parents quand il apprend qu’ils sont décidés à l’envoyer au Nigéria pour le guérir de son homosexualité. Le timide Colin est engagé comme vendeur chez un tailleur, où il sympathise avec Coltrane, un collègue.



Episode 2 : Fin 1983. Les parents de Ritchie sont convaincus qu’il est en couple avec Jill. Mais ils ne comprennent pas qu’il souhaite désormais devenir chanteur. Roscoe hésite à se rendre au mariage de sa soeur. Tout le monde parle du sida. Mais Ritchie refuse de prendre la maladie au sérieux, persuadé qu’il s’agit d’une invention des laboratoires pharmaceutiques destinée à effrayer la communauté homosexuelle. Gregory ne donne plus de nouvelles et ne se rend pas à la fête de Richie pour ses 21 ans. Comprenant qu’il est malade, Jill accepte de faire ses courses.

Episode 3 : Mars 1986. Renvoyé de chez son tailleur, Colin travaille désormais dans une boutique de reprographie. Ritchie enchaîne les auditions sans succès. A un casting, il rencontre Donald. Quand ils couchent ensemble pour la première fois, ils ont du mal à utiliser un préservatif et finissent par renoncer. De son côté, Jill est de plus en plus engagée dans son association de lutte contre le sida. Un matin, Colin fait un malaise au magasin. Sa mère le ramène chez elle, le temps qu’il se remette. Il se comporte de façon étrange. Jugé contagieux, il est placé en détention à l’hôpital.

Episode 4 : Mars 1988. Les enterrements se multiplient. A celui de Peter, le militant, des hommes interviennent pour rappeler que la famille a interdit à Nick, l’amant, de venir. Ritchie ne supporte plus de devoir constamment parler du sida. Même s’il refuse de se faire tester, il angoisse terriblement et tente les remèdes maison comme les cures de vitamines. Jill annonce à ses parents qu’elle souhaite acheter l’appartement avec Richie. De son côté, Roscoe continue à voir son homme politique. Ce dernier l’invite à une soirée où Margaret Thatcher doit être présente.

« It’s a sin » : les interprètes

Avec Olly Alexander (Ritchie Tozer), Omari Douglas (Roscoe Babatunde), Callum Scott Howells (Colin « Gladys » Morris-Jones), Lydia West (Jill Baxter), Nathaniel Curtis (Ash Mukherjee), Keeley Hawes (Valerie Tozer), Shaun Dooley (Clive Tozer), Neil Patrick Harris (Henry Coltrane), Stephen Fry (Arthur Garrison), Moya Brady (Millie), David Carlyle (Gregory « Gloria » Fitch), Nicholas Blane (M. Hart), Michelle Greenidge (Rosa Babatunde), Andria Doherty (Eileen Morris-Jones), Nathaniel Hall (Donald Bassett), Shaniqua Okwok (Solly Babatunde), Delroy Brown (Oscar Babatunde), Ken Christiansen (Karl Benning)…