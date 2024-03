Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 5 ? (résumé + replay 12 mars 2024)

Publicité





Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité, épisode 5 du mardi 12 mars 2024 – C’est parti pour l’épisode 5 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ». Après l’élimination d’Alexis et 4 défaites d’affilée, les jaunes sont au pied du mur. Ils font leur premier repas chaud grâce au riz offert par Denis lors du conseil.





La bouteille annonce le jeu de confort. Les rouges découvrent qu’Alexis a été éliminé. Denis présente la récompense : faire les courses à Koh-Lanta. Des pâtes, oeufs, café, une bâche étanche, du chocolat, et d’autres à découvrir.







Un coursier est attaché à une corde et choisit les récompenses pendant que les autres avancent à l’aveugle. Et le kit de pêche est aussi en jeu ce soir ! L’épreuve se déroule sous une pluie tropicale. C’est serré mais c’est une victoire des jaunes !

Les jaunes rentrent soulagés sur le camps, ils ont enfin renoué avec la victoire. On savoure les cookies et le café !



Chez les rouges, Ricky est inquiet car il s’est blessé au genou pendant l’épreuve. Le médecin est appelé, il l’examine et se montre rassurant.

Le lendemain, alors les jaunes se font du café, chocolat et pâtes au petit dej, l’épreuve d’immunité est annoncée. Rouges et jaunes s’affrontent pour le précieux totem. Il s’agit d’une épreuve classique de Koh-Lanta : des cibles à faire tomber avec des catapultes. Les jaunes sont imparables et prennent une belle avance ! Mais les rouges font une incroyable remontée et reviennent à égalité. Et c’est Aurélien qui finalement offre la victoire aux jaunes sur le fil !

Les jaunes rentrent sur leur camps avec le totem synonyme d’immunité tandis que chez les rouges, on parle évidemment du conseil et on cherche un collier d’immunité.

Le conseil rouge, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du conseil des rouges. Place aux votes. Julie sort son collier et annonce qu’il ne la protège pas mais qu’elle peut le donner. Elle décide de le donner à Léa ! C’est finalement Emilie qui est éliminée, elle s’en va dépitée.

Si vous avez manqué l’épisode 5 ce 12 mars 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 19 mars pour suivre l’épisode 6 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ».