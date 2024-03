« La peste » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (4 mars 2024)

Publicité





La peste au programme TV du lundi 4 mars 2024 – Ce lundi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « La peste », adaptation de l'œuvre littéraire majeure d'Albert Camus.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« La peste » – le synopsis

Nous sommes en 2030, dans une société où résonnent étrangement les craintes et les préoccupations d’aujourd’hui. Cette société sort à peine de la vague des épidémies covid. Et la peste qu’elle rencontre est autrement plus redoutable… Alors que l’on a appris à vivre avec les variants saisonniers de la covid, on découvre dans cette ville du Sud un nouveau variant du bacille de la peste baptisé YP2. Faute de traitement, le gouvernement central va décider, afin d’épargner le reste du pays, de boucler la ville — puis d’y appliquer un mystérieux « Plan D » dont nous découvrirons peu à peu les monstrueux ressorts.

Vos épisodes du 4 mars 2024

Episode 1 : Sud de la France, été 2030. Le docteur Bernard Rieux trouve le cadavre d’un rat sur son palier. Il est contacté par Sylvain Rambert, un journaliste venu de la capitale pour enquêter sur d’étranges disparitions toutes classées sans suite.

Alerté par un employé de la mairie, Rieux suggère à Rambert de s’intéresser aux manœuvres du maire, prêt à tout pour sauver sa saison estivale, alors qu’une mystérieuse maladie commence à se répandre en ville …



Episode 2 : Lors d’une réunion houleuse à la mairie, Rieux, Laurence et Castel ont beau alerter les autorités et parler d’un bacille de la peste en pleine mutation, rien n’y fait. Ne pas affoler les touristes, c’est le mot d’ordre. Tarrou propose à Rieux de créer des brigades sanitaires. La grève des éboueurs est neutralisée par la milice paramilitaire et l’un des grévistes, Oumar Diop, est condamné à un an de prison. Rambert envisage de rejoindre Laurence à la capitale, quitte à renoncer à son enquête. Il n’en a pas le temps : le préfet Chauvat verrouille la ville et parle au professeur Richard de l’application d’un mystérieux plan « D ».

« La peste » : les interprètes

Avec Frédéric Pierrot (Dr Bernard Rieux), Hugo Becker (Sylvain Rambert), Johan Heldenbergh (Jean Tarrou), Judith Chemla (Lucie Ferrières), Pascale Arbillot (Juliette Rieux), Sofia Essaïdi (Laurence Molinier), Constance Bascou (Nora Sokolova), Elias Hauter (Jacky Roux), Éric Naggar (Cottard)…