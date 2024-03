Les 12 coups de midi du 23 mars : Emilien se fait peur, 2 nouveaux indices sur l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 23 mars 2024, 180ème victoire d’Emilien – Emilien s’est fait peur mais a finalement signé une 180ème victoire ce samedi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ».

Emilien a eu chaud lors du coup fatal face à un candidat très fort mais il s’en est sorti. Il a ensuite buté sur une question du Coup de Maître, il a remporté 2.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 23 mars, 2 nouveaux indices sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte d’Emilien arrive ainsi à un total de 764.032 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 17 cases et 2 nouveaux indices apparaissent : une tête de mort et une alliance !

Ils viennent s’ajouter aux autres indices : une bibliothèque en image de fond, une représentation de Ganesh (une divinité à tête d’éléphant très importante dans la religion hindouiste), une liane, une blouse de médecin, et une palette de maquillage.

Chez Stars-Actu, on pense toujours que ces indices mènent à Julia Roberts. Elle a incarné un médecin au cinéma, elle est hindoue pratiquante, la liane ferait référence à la série « In the Wild », l’alliance pour les films « Le mariage de mon meilleur ami » et « Just married (ou presque) », et la tête de mort car sa demi-soeur est décédée.

Et en cette semaine spéciale Sidaction, notez que la cagnotte du Sidaction grimpe aujourd’hui à 115.000 euros.



Noms déjà proposés pour cette étoile : Uma Thurman, Arielle Dombasle, Julien Courbet, Rayane Bensetti, Eva Green

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 23 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+