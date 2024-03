Les 12 coups de midi : Emilien a détrôné Eric en tournage ! (classement des Maîtres de Midi)

Publicité





C’est un grand cap qu’Emilien a franchi sur les tournages du jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». En effet, Emilien n’a toujours pas été éliminé et il enchaine les victoires, ce qui lui permet de grimper au classement des plus grands Maîtres de Midi de l’histoire du jeu de TF1 !





Alors qu’on vous révélait la semaine dernière qu’Emilien avait dépassé Christian Quesada et avait ainsi atteint le podium, il serait désormais sur la 2ème marche.







En effet, selon Chasseur d’Etoile sur YouTube, Emilien a maintenant détrôné Eric à la 2ème place. Il a donc dépassé la barre des 200 victoires !

Emilien, qui semble plus que jamais imbattable, file désormais tout droit vers la première place, à ce jour détenue par Bruno avec 252 participations et plus d’un million de gains !



Le top 10, classement des plus grands Maître de Midi

Voici le classement des plus grands Maîtres avant l’émission diffusée ce 21 mars.

1 Bruno (20 janvier – 5 octobre 2021) : 252 participations, 1 026 107 euros

2 Eric (21 novembre 2019 – 19 juin 2020) : 199 participations, 921 316 euros

3 Christian (4 juillet 2016 – 14 janvier 2017) : 193 participations, 809 392 euros

4 Emilien (depuis le 25 septembre 2023) : 178 participations, 761 482 euros

5 Paul (29 avril – 19 octobre 2019) : 153 participations, 691 522 euros

6 Stéphane (20 août 2022 – 20 janvier 2023) : 153 participations, 568 343 euros

7 Céline (14 mars – 24 juillet 2023) : 125 participations, 489 495 euros

8 Véronique (5 avril – 21 juillet 2018) : 100 participations, 447 226 euros

9 Léo (31 août – 6 décembre 2020) : 98 participations, 410 591 euros

10 Timothée (24 mars – 14 juin 2017) : 83 participations, 353 348 euros