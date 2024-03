Mercato du 21 mars : vos épisodes inédits ce soir sur TF1

Publicité





Mercato, vos épisodes inédits du jeudi 21 mars 2024 – Ce jeudi soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Mercato » avec Arnaud Ducret et Manon Azem. Au programme aujourd’hui, les épisodes 3 et 4.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





Les épisodes du 21 mars

Episode 3 « Chasse au trésor » : Thomas Chevalier retrouve ses enfants, un garçon et une fille, pour un week-end ensemble. Cependant, les enfants semblent peu enthousiastes d’être là et s’ennuient. L’ambiance monotone est brusquement interrompue lorsque l’agitation éclate sur la plage. Un cadavre de plongeur est découvert flottant à la surface de l’eau. Les premiers indices révèlent qu’il s’agit de Mathias, un étudiant en histoire. Les enquêteurs décident d’interroger son professeur d’histoire, la dernière personne à avoir eu des échanges avec lui avant sa mort. Malgré sa tristesse face au décès de Mathias, le professeur semble davantage préoccupé par les trésors que le jeune homme découvrait lors de ses expéditions en mer.

Episode 4 « Rodéo » : Thomas Chevalier, accompagné de ses nouveaux partenaires, est dépêché sur les lieux d’un meurtre survenu dans les hauteurs de Marseille. La victime, une jeune femme nommée Inès, était une amie proche de Nadia, la nièce d’Ange. Les deux femmes étaient ensemble en train de faire du quad au moment du tragique événement. Ange, réticent à l’idée de voir Chevalier interroger Nadia, semble avoir des réserves. Ils se dirigent alors vers la résidence de la grand-mère de la victime, où Inès résidait. À l’intérieur de la chambre de la jeune femme âgée de 19 ans, une importante somme d’argent en espèces ainsi que des vêtements de marque sont découverts.



Publicité





« Mercato » : rappel de présentation de la série

Par hasard à l’aéroport lors de l’arrivée historique du nouveau prodige de l’OM en France, Thomas Chevalier, un flic de bureau au parcours exemplaire jusqu’alors, se retrouve contraint d’intervenir pour neutraliser un individu violent qui menace le footballeur. Malheureusement, dans sa tentative, Thomas blesse accidentellement le joueur, mettant ainsi fin prématurément au rêve marseillais. Son intervention désastreuse lui vaut une sanction : une mutation immédiate vers la pire destination possible pour ce flic parisien, avec la pire réputation qui le précède – Marseille.

À Marseille, Thomas est chargé de diriger une équipe aux méthodes peu conventionnelles, comprenant Nora Kader, une jeune flic indomptable radicalement différente de lui. Épaulé par ses adjoints, Julio Abdelaoui et Ange Colona, des esprits libres qui ont déjà usé plus d’un chef de groupe et acquis une réputation peu enviable, Thomas se retrouve dans une position peu enviable. Personne ne souhaite endosser cette responsabilité, mais Thomas, sanctionné, n’a d’autre choix.

Personnages et interprètes

Avec : Arnaud Ducret (Thomas Chevalier), Manon Azem (Nora Kader), Ilies Kadri (Julio Abdelaoui) – Faued Nabba (Ange Colona)

Avec la participation de Pierre François Martin-Laval (Commissaire Brancheraud)