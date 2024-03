« Mariés au premier regard » du 25 mars 2024 : l’épisode 2 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

Publicité





« Mariés au premier regard » du 25 mars 2024 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 8 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Ophélie et Loïc, et Tracy et Flo, et la découverte de deux nouveaux célibataires prêts à se marier au premier regard.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play







« Mariés au premier regard » du 25 mars, au programme ce soir

Si pour Tracy et Flo, il est l’heure de dire oui, Ophélie et Loïc continuent les préparatifs de leur mariage et se rendent à Gibraltar pour le jour J. Et Alice et Florian apprennent chacun de leur côté qu’on leur a trouvé quelqu’un de compatible et qu’ils vont se marier !

Alice, 30 ans, responsable d’une parfumerie

La vie amoureuse d’Alice est, depuis longtemps, liée à l’image qu’elle a d’elle-même. Obèse depuis l’enfance, elle a toujours été rejetée par les garçons dans sa jeunesse, avant de perdre 40 kilos sans aide extérieure ! Mais une fois confrontée aux types d’hommes qui la faisait rêver, Alice est tombée de haut : ils ont fini par lui faire du mal. Même si ses complexes de poids sont derrière elle, aujourd’hui, elle a besoin de se dégager enfin de toute problématique physique, d’où sa participation à l’expérience “Mariés au premier regard”, qui va lui permettre, l’espère-t-elle, d’être aimée pour ce qu’elle est et lui permettre de redonner sa confiance à un homme.



Florian, 30 ans, responsable de travaux

Florian est un “bâtisseur” qui va sans cesse de l’avant dans tous les domaines de sa vie. Ce selfmade man à l’allure rassurante est un homme discret, qui n’a pas toujours eu confiance en lui. Là aussi, il a avancé, a vaincu une certaine timidité lorsqu’il était plus jeune. Aujourd’hui, s’il ne l’est plus, aborder une femme qui lui plait n’est pas dans sa nature. De plus, Florian, évolue dans un milieu professionnel très masculin, fidèle à son cercle d’amis de toujours, tous en couple, Florian, souffre d’être seul. Il a besoin de l’expérience “Mariés au premier regard” pour trouver la femme de sa vie, aux valeurs de simplicité comme lui, avec laquelle il sera prêt à fonder sa famille.

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 8

Pour cette saison 8 de « Mariés au premier regard », les célibataires seront de véritables héros. Des héros de l’amour, de la résilience, de la vie, du lâcher prise. Pour ces célibataires, le trop ou le pas assez d’amour est l’élément qui a convaincu nos experts de les choisir. Entre décisions radicales, sentiments extrêmes et décisions surprenantes, ces héros vont vous surprendre tout autant que leur futur conjoint. Cette nouvelle saison est la saison des coups de cœur, des coups de folies, des coups de poker mais aussi des coups durs… car un célibataire dira non à la cérémonie de mariage !

Extrait vidéo

« Au fond de moi je ne me sens pas bien dans mon corps » : Alice, complexée par son poids, souhaite trouver un homme qui l’aimera pour ce qu’elle est !

"Au fond de moi je ne me sens pas bien dans mon corps" 😔

Alice, complexée par son poids, souhaite trouver un homme qui l'aimera pour ce qu'elle est ! #MAPR, tous les lundis à 21:10 pic.twitter.com/TdCYcLkwZV — M6 (@M6) March 23, 2024

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.