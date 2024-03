« Mes chers voisins… » : votre téléfilm ce 8 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Mes chers voisins… » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 8 mars 2024 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Mes chers voisins… ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Mes chers voisins… » : l’histoire, le casting

Ben et Robin, un jeune couple marié résidant dans une grande ville de l’Illinois, attendent avec impatience l’arrivée de leur premier enfant. Ben, passionné d’écriture, célèbre la publication de son premier roman, tandis que Robin, avocate, commence à travailler dans un prestigieux cabinet. Pour célébrer leurs réussites, ils décident de dîner au restaurant. Cependant, à leur sortie, un homme armé les menace, exigeant qu’ils lui remettent tous leurs biens. Avant de partir, l’agresseur frappe violemment Ben, le laissant inconscient au sol, tandis que son épouse demeure en état de choc.

Les jours suivants sont difficiles, et Robin a du mal à se remettre de cette expérience traumatisante. La vie en ville devient insupportable pour elle, et le couple prend la décision de déménager pour s’installer dans une maison à la campagne. Lors de leur emménagement, leurs voisins d’en face, Sharon et Guy, les accueillent chaleureusement dans le quartier. Bien que peu habitués à tisser des liens avec leurs voisins, Ben et Robin sont touchés par cette marque de gentillesse. Cependant, rapidement, Sharon et Guy commencent à se montrer envahissants…

Avec : Hannah Emily Anderson (Robin), Jake Epstein (Ben)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Prise au piège dans les bois ».

« Prise au piège dans les bois » : l’histoire et le casting

La relation de Tyler et Lisa traverse une période difficile alors que le mariage montre des signes de tension. La situation devient encore plus complexe lorsque Lisa découvre qu’elle est enceinte. Elle aspire à fonder une famille, mais Tyler, préoccupé par le développement de son entreprise de vêtements de sports d’hiver, craint que le fait de devenir père puisse porter préjudice à son image de marque. Dans l’espoir de sauver leur mariage, ils décident de consulter Alana, une conseillère conjugale aux méthodes peu conventionnelles mais efficaces.

Alana propose une retraite d’une semaine, en plein hiver, dans son chalet isolé en pleine forêt. Une fois sur place, Tyler et Lisa se retrouvent confrontés à Tom, le voisin d’Alana, armé d’un fusil et menaçant. Bien que le début du séjour se déroule harmonieusement, Lisa commence à ressentir de plus en plus d’inconfort au fil du temps.

Avec : Stephanie Bennett (Lisa), Stafford Perry (Tyler), Kylee Bush (Alana Dufresne), John Treleaven (Tom O’Brien)