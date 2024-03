« Papi-sitter » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (31 mars 2024)

Publicité





« Papi-sitter », le film de Philippe Guillard, est rediffusé ce dimanche soir sur France 2. Un film avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Jean-François Cayrey, et Camille Aguilar.





A voir ce soir à partir de 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV







« Papi-sitter » : l’histoire

La famille Morales est dans l’embarras : Franck et Karine partent travailler sur une croisière et confient leur fille Camille, qui doit passer son bac mais préfèrerait tout plaquer, à son grand-père, André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. C’est sans compter l’arrivée de Teddy, l’autre grand-père, de retour du Mexique où il gérait des boites de nuit peu fréquentables. La cohabitation entre les papis va s’avérer compliquée, et Camille profite de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l’a décidé.



Le saviez-vous ?

Lors de sa sortie en salles, c’était en mars 2020, ce film n’a que très moyennement convaincu les spectateurs avec seulement 250 011entrées (source JPO Box-office).. Mais nous étions alors au début de l’épidémie de Covid-19.

VIDÉO, la bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film…