Pékin Express, Jérôme et Emma éliminés : « il faut rester bons joueurs, on aurait fait pareil ! »

Hier soir à l’issue de la sixième étape de « Pékin Express : sur les traces du tigre d’or », c’est le binôme formé par Jérôme et sa fille Emma qui ont été éliminés à la surprise générale. Ceux qui détiennent le record de victoires en épreuve d’immunité ont vécu une étape cauchemardesque jusqu’au duel final perdu.





Mais si les téléspectateurs ont été nombreux à être déçus et à en vouloir à Flavie et Jérémy de ne pas les avoir sauvés lors de cette étape des Intouchables, Jérôme et Emma ne leur en veulent pas et ont affirmé qu’ils auraient fait le même choix qu’eux !







« On aurait fait pareil ! Comme Flavie et Jérémy, nous aurions écarté le binôme le plus à même d’entraver notre progression. C’est logique, il faut l’accepter. Cela fait partie du jeu » a déclaré Jérôme dans une interview pour Pure Médias.

« Il faut rester bons joueurs. Il faut l’accepter, c’est normal. J’ai envie de dire que nous sommes tous gagnants, on a gagné au loto en faisant cette aventure. C’est formidable ! »



Il faut dire que leur élimination fait débat, d’autant qu’à la fin de l’étape, au moment de choisir quel binôme allait aller en duel final face à Patricia et Jessica, les intouchables n’étaient pas d’accord. Ryad et Louison voulaient sauver Jérôme et Emma tandis que Flavie et Jérémy soutenaient Romain et Laura. Ils ont donc joué leur destin au Chifoumi !

Emma avoue avoir eu du mal à encaisser que ça se joue là dessus : « Ils ont refait le pierre-papier-ciseaux. Ils l’avaient fait une première fois sauf qu’ils ne s’étaient pas décidés. C’était pour nous à la base. C’est frustrant de se dire que l’on a été irréprochables tout au long de l’aventure, que l’on a fait un super parcours et que perdre à ce moment-là nous fait rentrer à la maison aux portes du Vietnam, c’est dur ! »

Et désormais, sur les 4 binômes encore en compétition, seuls Ryad et Louison sont là depuis le début. En cause, les trois abandons survenus cette saison : Laura et Romain sont arrivés à la seconde étape, tandis que Flavie et Jérémy, et Patricia et Jessica ont été éliminés puis repêchés suite aux abandons.

