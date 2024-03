Plus belle la vie du 26 mars 2024 : le mobile de l'enlèvement découvert (résumé + extrait vidéo épisode 57 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 26 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 57 de PBLV – La police comprend qu’Ulysse Kepler a été enlevé avec Léa ce soir dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Ils les recherchent activement quand quelqu’un vient faire une surprenante déposition au commissariat…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 26 mars 2024 – résumé de l’épisode 57

Jean-Paul et Patrick informent la commissaire que la mairie leur a transmis la liste des personnes en conflit avec Léa. Mais ils n’ont rien trouvé de ce côté. Cependant, la commissaire évoque la possibilité que Léa soit utilisée pour les atteindre.

Samuel découvre via la vidéo-surveillance la voiture utilisée lors de l’enlèvement, ainsi que des images d’un faux véhicule de gendarmerie la veille, avec Ulysse Kepler identifié. Samuel et Patrick interrogent Vanessa Kepler sur Ulysse, qui serait parti en vacances mais est injoignable. Ils soupçonnent qu’il ait été enlevé avec Léa et cherchent leur lien… Pendant ce temps, Ulysse et Léa se questionnent sur les motifs de leur enlèvement. Pendant que Patrick découvre le passé professionnel d’Ulysse, Morgane informe la police de la découverte de bijoux et du téléphone d’Ulysse. Une femme, Sybille Ravenot, se rend d’elle-même avoue avoir enlevé Léa et Ulysse au commissariat, révélant un motif de vengeance lié à la mort de sa fille…

Zoé discute avec Ariane et Eric, qui décident de ne pas mentir aux autorités. Zoé exprime ses doutes quant à ses chances d’adopter seule. Ariane préfère respecter les règles. Ariane fait lire sa lettre d’adoption à Thomas, qui l’approuve et la rassure. Mais face à l’employé de l’ASE, Ariane panique et ment sur sa situation matrimoniale…



Morgane propose à Jules une sortie au paintball nocturne, en prenant en charge les frais. Jules est embarrassé. Au Mistral, Jules se confie à Nisma sur le fait que Morgane paie tout. Barbara lui offre un dessert et propose à Nisma de garder Yaël après la crèche, mais elle refuse. Jules se propose alors, évoquant son expérience en animation. Barbara accepte.

VIDÉO Plus belle la vie du 26 mars 2024 – extrait vidéo

