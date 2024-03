Demain nous appartient du 26 mars : Nordine prend une lourde décision (résumé + vidéo épisode 1651 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 26 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1651 de DNA – Nordine est encore sous le choc et prend une grande décision ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et pour Aurore, les choses tournent mal…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 26 mars 2024 – résumé de l’épisode 1651

Manon vient voir Nordine, qui ne répond à aucun de ses messages… Elle l’assure de son soutien mais Nordine est amer et lui dit qu’elle avait raison comme si c’était juste ce qu’elle avait envie d’entendre. Nordine dit à Manon qu’elle lui rappelle juste tout ce qui s’est passé ! Il ne reviendra pas en arrière et met un point final à leur relation.

Pendant ce temps là, l’arrestation du ravisseur de Valentine et homme de main de Myriam tourne mal. Il tire sur Aurore, qui s’écroule au sol et perd connaissance !

Quant à Mona, elle endosse toutes les casquettes pour se rendre indispensable. Lisa dépasse les bornes.



VIDÉO Demain nous appartient du 26 mars 2024 – les premières minutes de l’épisode

