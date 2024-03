Quelle époque du 16 mars 2024 : les invités ce soir sur France 2

Publicité





Quelle époque du 16 mars 2024, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h20, après le tournoi des Six Nations, sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Quelle époque du samedi 16 mars 2024 : les invités

Léa Salamé sera aux côtés de Christophe Dechavanne et Philippe Caverivière. Ils recevront :

🔵 Amanda Lear

🔵 Jean-Paul Gaultier

🔵 Booder

🔵 Jean-Marc Dumontet

🔵 Emmanuel Perrotin

🔵 Charlotte Lemay



Publicité





Quelle époque, rappel du concept

Un talk-show spectaculaire, divertissant et plein d’humour, « Quelle époque ! » se présente comme une émission hybride, mêlant société et divertissement pour explorer les profondes transformations, les fractures importantes et les débats idéologiques marquants de notre époque.

Cette émission dynamique met en lumière une société en constante évolution, caractérisée par une jeunesse en mutation, des personnalités affirmées, de nouveaux modes de vie et une créativité débordante. « Quelle époque ! » se positionne comme un lieu de rencontres et de débats, réunissant des figures marquantes de l’actualité culturelle, sociale, politique et médiatique, tant dans la vie réelle que sur les réseaux sociaux.

Le plateau est imaginé comme une arène où se croisent et débattent artistes, polémistes, intellectuels, politiques, grands sportifs, personnalités influentes et témoins de l’actualité, ainsi que de nouveaux talents et jeunes influenceurs. Léa Salamé, au cœur de cette arène, sonde les pulsations de cette époque singulière, la célébrant ou la critiquant, mais jamais de manière gratuite.

Entourée de personnalités incisives, drôles et étonnantes, elle offre une perspective captivante sur les enjeux et les dynamiques qui façonnent notre monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 24 février 2024 à 23h15 sur France.tv