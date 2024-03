50mn Inside du 16 mars : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 9 mars 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 9 mars 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

👸 A la Une – Kate, le photogate

Le feuilleton continue, dernier rebondissement avec cette photo officielle parue dimanche dernier qui s’est avérée retouchée. Simple bourde ou manipulation ? Pourquoi un tel fiasco ? Qui croire désormais ? Le mystère s’épaissit.

🌟 En Coulisses – Star Academy, la grande tournée !

5 semaines après la victoire de Pierre Garnier, voilà la promo 2023 au début d’un nouveau marathon. Comment se sont-ils préparés à ce défi ?



👩 Le Portrait – Clémentine Célarié

Elle se confie sur son combat contre le cancer.

🎬 La Story – Les visiteurs, indémodables

Retour sur l’histoire de cette comédie culte sortie il y a 31 ans. Pourquoi a-t-elle conquis toutes les générations ?

50mn Inside du 9 mars 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🤩 Dans le secret – les Français d’Hollywood à l’heure des Oscars

🇨🇴 Le document – Le nouvel eldorado latino

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.