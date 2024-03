« Qui veut épouser Marco ? » : votre téléfilm ce 27 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Qui veut épouser Marco ? » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 27 mars 2024 – Ce mercredi et comme tous les après-midis sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Qui veut épouser Marco ? ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Qui veut épouser Marco ? » : l’histoire, le casting

Hayley, une styliste ambitieuse, se lance dans la création de sa propre ligne de vêtements. Malgré ses réticences, elle accompagne son amie Bree, passionnée par une émission de télé-réalité de rencontres amoureuses, lors du casting. Là-bas, elles rencontrent Luke, le responsable de l’émission, qui tombe instantanément sous le charme de Hayley. Il leur impose un ultimatum : participer ensemble à l’émission ou que Bree soit écartée. Face à cette situation, Hayley accepte et se rapproche de Luke pendant le tournage, jusqu’à ce qu’ils avouent leurs sentiments l’un pour l’autre. Pendant ce temps, Bree développe une connexion inattendue avec Marco, une figure centrale de l’émission à la recherche de l’amour.

Avec : Chloe Bridges (Hayley), Scott Michael Foster (Luke), Corbin Bleu (Marco), Taiana Tully (Bree)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « L’île aux mariages ».

« L’île aux mariages » : l’histoire et le casting

Maggie, une jeune photographe, exerce son métier sur Piedmount Island, une île réputée pour ses mariages. De son côté, Jake travaille en tant que producteur de musique et s’occupe notamment de l’album d’une émergente pop star, Ashleigh Z. Le destin les réunit à nouveau lorsque Jennifer, la sœur de Jake, choisit l’île comme lieu de son mariage. Sur le port de l’île, Maggie et Jake se retrouvent dans une situation embarrassante : ils étaient autrefois en couple et formaient même un duo musical, avant de se séparer. Engagée par la sœur de Jake pour capturer les moments précieux des préparatifs du mariage, Maggie se rapproche à nouveau de Jake au fil de la semaine.

Avec : Laura Osnes (Maggie Case), Scott Michael Foster (Jake Colby), Andrea Brooks (Jennifer Colby), Shannon Chan-Kent (Sasha)