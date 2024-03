Ça commence aujourd’hui du 27 mars 2024 : sommaire et extrait vidéo avec Sylvie Vartan et Macha Méril

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 27 mars 2024, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission a pour thème « Cet exil qui a tant marqué leur enfance » et Faustine reçoit Sylvie Vartan et Macha Méril.





Ça commence aujourd’hui du 27 mars 2024, « Cet exil qui a tant marqué leur enfance »

Sylvie Vartan revisite son passé en Bulgarie, une enfance marquée par la peur, cloisonnée derrière le rideau de fer de l’URSS. Son déracinement de son pays natal, de sa famille, pour trouver refuge en France dans l’espoir d’une vie plus sûre et plus prometteuse…

Deux femmes d’exception, deux parcours d’exil, deux destins à explorer aujourd’hui dans « Ça commence aujourd’hui » sur France 2.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 27 mars 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

