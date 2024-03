Rugby Tournoi des Six Nations : suivre France / Angleterre en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby – Tournoi des Six Nations suivre France / Angleterre en direct, live et streaming. Nouveau match du XV de France ce samedi soir sur France 2 dans le cadre du Tournoi des Six Nations. L’équipe de France poursuit le Tournoi des Six Nations aujourd’hui face à l’Angleterre au Groupama Stadium à Lyon.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 20h50 ce samedi 16 mars 2024. Coup d’envoi à 21h.







Après une défaite face à l’Irlande, une victoire face à l’Ecosse, un match nul face à l’Italie, et une victoire face au Pays De Galles, il reste encore du travail à accomplir en termes d’efficacité offensive pour le XV de France.

La composition du 15 de France face à l’Angleterre

Le XV de départ : Barré – Penaud, Fickou, Depoortere, Bielle-Biarrey – (o) Ramos, (m) Le Garrec – Ollivon, Alldritt, Cros – Meafou, Flament – Atonio, Marchand, Baille



Les remplaçants : Mauvaka, S. Taofifenua, Colombe, R. Taofifenua, Roumat, Pa.Boudehent, Lucu, Moefana

France / Angleterre en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 15h50. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

France / Angleterre, un match de rugby évènement à suivre à 20h50 sur France 2.