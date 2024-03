« Sardou, autoportrait » : votre documentaire ce soir sur France 3 (29 mars 2024)

Publicité





« Sardou, autoportrait » au programme TV du vendredi 29 mars 2024 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 diffuse le documentaire inédit « Sardou, autoportrait ».





A voir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Sardou, autoportrait » : présentation

Depuis plus de six décennies, Michel Sardou captive le public avec son phénomène musical. Avec plus de 300 chansons à son actif et plus de 100 millions de disques vendus, il s’est établi comme l’archétype du chanteur populaire. Pour sa récente tournée intitulée « Je me souviens d’un adieu », Sardou a consenti à une rare plongée dans son intimité en se livrant à Augustin Trapenard comme jamais auparavant.

Considéré comme le dernier grand de la variété populaire, Michel Sardou est devenu une véritable icône de la chanson française, ses succès imprégnant la culture nationale. En octobre 2023, sa tournée « Je me souviens d’un adieu » a débuté, comprenant plus de 60 représentations à travers la France, la Suisse et la Belgique, y compris deux spectacles à guichets fermés à Paris La Défense Arena, rassemblant plus de 400 000 spectateurs.



Toujours fidèle à son public, Sardou a accepté de partager ses pensées lors de cette tournée, ouvrant son cœur et sa vie à Augustin Trapenard dans un documentaire intime et exclusif. À travers deux interviews intimes réalisées dans son domicile normand, Sardou se dévoile sans filtre, offrant un autoportrait authentique qui nous plonge au cœur de son parcours, depuis son enfance au sein d’une famille d’artistes ambulants jusqu’à son statut de légende incontestée de la chanson populaire.