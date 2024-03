The Voice 2024 : découvrez la voix de Flora (extrait vidéo prime 5 du 9 mars)

Publicité





« The Voice 2024 » vidéo – Alors que la saison 2024 de « The Voice » enchaine les succès chaque samedi, c’est la suite des auditions à l’aveugle qui vous attend samedi soir sur TF1. Et on vous propose dès maintenant de découvrir une voix que vous allez adorer !











« The Voice 2024 » : une première voix du 5ème prime des auditions à l’aveugle

Flora chante « Les moulins de mon cœur » de Michel Legrand. Après deux longues années d’attente pour atteindre l’âge de 16 ans et se lancer dans cette aventure musicale, Flora se retrouve face aux coachs et rapidement, elle les fait tous se retourner !

Issue d’une famille d’origine Skri-Lankaise, chaque événement familial se transforme chez elle en un mini concert improvisé, ajoutant une touche unique à ses performances.

VIDÉO une nouvelle voix de The Voice 2024



Sa prestation est à découvrir entièrement sur TF1+ ici.

« The Voice » revient le 9 mars 2024 sur TF1 à partir de 21h10 ou en replay sur TF1+ pour de nouvelles et très belles performances vocales comme seul ce programme peut nous offrir. Êtes-vous prêts à être le témoin d’une saison de « THE VOICE » qui ne ressemblera à aucune autre ?