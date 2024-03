« Le déshonneur d’une miss » : votre téléfilm ce 7 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le déshonneur d'une miss » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 7 mars 2024





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le déshonneur d’une miss » : l’histoire, le casting

Afin de financer ses études et soutenir l’ouverture du spa de sa mère, Sophie imagine l’idée de participer, aux côtés d’Emilia, à un concours de beauté mère-fille. Leur parcours croise celui d’Adeline, la fille d’une ancienne reine de beauté, prête à tout, même au meurtre, pour éviter de décevoir sa mère. Contre toute attente, les débutantes Sophie et Emilia se démarquent dans le concours, mais l’intrigue se complique lorsque l’un des juges est assassiné. Lilliana, la fille d’Adeline, et Darcy, une autre candidate soumise au chantage d’Adeline, décident d’aider Sophie et Emilia à démasquer Adeline et à contrecarrer ses machinations.

Avec : Gina Simms (Adeline Bordeaux), Brittney Q. Hill (Emilia Connors)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Le rêve brisé de ma fille : L’île du scandale ».

« Le rêve brisé de ma fille : L’île du scandale » : l’histoire et le casting

Blake, une lycéenne sérieuse, aspire à une popularité accrue. Lorsque Mason, son petit ami, publie une vidéo d’elle en train de chanter sur les réseaux sociaux, sa vie prend un tournant radical. Encensée par ses pairs et repérée par un agent, sa carrière musicale s’apprête à décoller. D.C. Conway, une star de la pop, choisit de la guider et l’invite à enregistrer ses chansons sur son île. Dans ce processus, Blake s’éloigne de sa mère et de ses amis, ignorant qu’elle se dirige droit vers un piège tendu par le chanteur. Sa mère, Michelle, est résolue à la sauver des griffes de ce prédateur.

Avec : Gina Holden (Michelle), Paige Mobley (Cass), Aaron Schwartz (D.C.), Heavenly Reyna (Blake)