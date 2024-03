« Top Chef » du 13 mars 2024 : lancement de la saison 15 ce soir sur M6

Publicité





« Top Chef » du 13 mars 2024 – C’est le jour J ! Ce soir, c’est le lancement de la saison 14 de « Top Chef » sur M6.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play







« Top Chef » du 13 mars 2024, présentation de la saison 15

Il y a 15 ans le premier concours télévisé de cuisiniers professionnels voyait le jour : 15 ans de talent, de haute gastronomie, d’audace, de plats qui ont marqué l’histoire… Pour cet anniversaire, c’est une saison unique qui attend les 16 candidats sélectionnés, à commencer par un jury exceptionnel qui réunit 15 étoiles. Aux côtes de Philippe Etchebest*, Meilleur Ouvrier de France, Paul Pairet***, Glenn Viel*** et Hélène Darroze***, deux femmes cheffes d’exception font leur entrée dans le jury : Dominique Crenn***, seule cheffe 3 étoiles aux USA, et Stéphanie Le Quellec**, gagnante de Top Chef saison 2 désormais doublement étoilée.

Pour la première fois, les chefs vont s’unir pour former deux brigades et tenter d’amener les candidats le plus loin possible. Deux brigades aux couleurs de Top chef : les brigades grise et orange !



Deux nouvelles cheffes dans le jury

Dominique Crenn, la seule cheffe 3 étoile des Etats-Unis

Née à Versailles, Dominique Crenn s’impose aujourd’hui comme l’une des cheffes les plus éminentes sur la scène gastronomique internationale. Première femme triplement étoilée aux Etats-Unis par le Guide Michelin avec son restaurant Atelier Crenn à San Francisco (États-Unis), elle fait preuve d’une créativité culinaire sans pareil. Révélant une nouvelle facette de son talent, elle s’installe récemment à Paris avec la table Golden Poppy. Bien plus qu’une cuisinière de renom, Dominique incarne une figure emblématique fortement engagée en faveur de la durabilité et de l’équité au sein de l’industrie de la restauration. Avec sa passion ardente pour l’art culinaire et sa personnalité rock, elle continue d’étonner et de captiver les palais du monde entier.

Stéphanie Le Quellec, la gagnante de la saison 2 de Top Chef devenue 2 étoiles

Née en 1981, Stéphanie Le Quellec entre à l’école hôtelière à 14 ans. Après ses études, elle fait ses armes au Four Seasons George V avant de quitter Paris pour la Provence où elle officie 8 ans au sein du Four Seasons Terre Blanche. En 2011, à l’âge de 28 ans, elle remporte la deuxième saison de Top Chef, à la suite de quoi elle se voit confier les rênes de l’Hôtel Prince de Galles à Paris. Elle y obtient sa première étoile au Guide Michelin en 2014, suivie d’une seconde en 2019. Quelques mois après cette consécration, Stéphanie se lance dans l’aventure entrepreneuriale en ouvrant son restaurant La Scène en octobre 2019 où elle réaccroche deux étoiles 4 mois après l’ouverture. Mère de trois enfants, Stéphanie est aujourd’hui à la tête de trois entreprises : La Scène**, mais également Mam par Stéphanie Le Quellec, son concept de traiteur-pâtisseries ouvert en 2020, et Vive, sa table marine ouverte en 2022.

Une saison pleine de surprises

– De nouvelles épreuves inédites et des épreuves historiques totalement métamorphosées

– 50 anciens candidats des saisons passées se retrouveront pour fêter dignement les 15 ans du programme au cours d’une épreuve événement

– Des chefs “stratosphériques” qui viennent pour la première fois

– Et une très belle surprise qui va réjouir tous les fans de Top Chef

Vidéo

Voici de premières images de ce qui vous attend ce soir, histoire de se mettre dans le bain.

"J'ai fait Objectif Top Chef, il y a 6 ans !" 😮

Compétitrice, cette candidate veut prouver qu'elle a sa place dans Top Chef !#TopChef, tous les mercredis à 21.10, à partir du 13 mars 🔪 pic.twitter.com/qPfhsStuec — M6 (@M6) March 10, 2024

« Top Chef » revient ce soir sur M6.