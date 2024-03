Tournée Star Academy : après le 1er concert, découvrez la liste complète des chansons

Publicité





Plus d’un mois après la fin de la Star Academy 2023 et la victoire de Pierre Garnier, c’est hier soir à Amiens que Pierre, Julien, Héléna, Axel, Lénie, Djébril et Candice ont donné le coup d’envoi de la tournée devant un public conquis au Zénith d’Amiens.





On peut maintenant vous dévoiler la liste des chansons que les académiciens vont interpréter sur scène tout au long de cette tournée.







Publicité





Après la première partie assurée par Anisha Jo, gagnante de la Star Academy 2022, les académiciens ont ouvert le bal sur « Envole moi » avant d’interpréter leur hymne « Au bout de mes rêves ».



Publicité





Le show dure près de 2h et on vous dévoile la liste complète des chansons des concerts de cette tournée de la Star Academy 2024.

Star Academy Tour, la tracklist

– collégiale « Envole moi »

– collégiale sur l’hymne « Au bout de mes rêves »

– Pierre et Héléna « Shallow » de Lady Gaga et Bradley Cooper

– Lénie « Dance the night » de Dua Lipa

– Héléna et Lénie « Popcorn salé »

– medley Juliette Armanet « Qu’importe » et « Flamme »

– Axel et Djébril « Kid » d’Eddy de Pretto

– Pierre « Ceux qu’on était »

– Héléna et Lénie « A fleur de toi » de Vitaa

– Julien et Candice « La Seine »

– Héléna, Julien et Axel medley de leurs singles

– Pierre « Pour que tu m’aimes encore » de Cécile Dion

– collégiale medley Jackson

– Axel et Candice « L’effet de masse » de Maëlle

– Héléna, Djébril et Lénie « L’assasymphonie » de Mozart l’opéra rock

– Medley émotion : Pierre « Perfect » d’Ed Sheeran, Djébril « Diamonds » de Rihanna, Candice « Girl on Fire » d’Alicia Keys, Axel « Le monde est stone » de Starmania, Héléna « Bravo tu as gagné » de Mireille Mathieu, Lénie « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche, Julien « Formidable » de Stromaé

– Djébril et Candice « Fever »

– Lénie et Julien « Pas toi » de Jean-Jacques Goldman

– Medley up : Pierre et Candice « You’re the one that I want », Héléna, Lénie et Candice « Baby One More Time » de Britney Spears, Djébril « Comportement » d’Aya Nakamura, Axel et Julien « Take On Me » d’a-ha

– Axel et Julien « The Show Must Go On » de Queen

– collégiale « Uptown Funk » de Bruno Mars

– Pierre et Julien « Casser la voix » de Patrick Bruel

– collégiale « Famille » de Jean-Jacques Goldman

Notez qu’Héléna, Julien et Axel n’ont finalement droit qu’à un court extrait de leurs singles respectifs, « Aimée pour de vrai », « Comme tout le monde » et « Chante » après que Julien ait chanté « Ceux qu’on était ».

Prochain concert cet après-midi, toujours à Amiens. La tournée Star Academy 2024 comporte pas moins de 75 concerts à travers la France et la Belgique.