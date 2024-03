Un si grand soleil du 13 mars : Manu découvre tout (résumé et vidéo épisode 1353 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 13 mars 2024, spoiler résumé de l’épisode 1353 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 12 mars 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elisabeth et François rentrent de voyage et se félicitent de pouvoir bientôt signer. Ils touchent à leur but. Ils se disent à bientôt. En voiture, Elisabeth appelle Boris, qui lui annonce qu’ils ont décroché le partenariat avec Adoc. Et ils veulent organiser un voyage à Shanghaï, il faudra rester une dizaine de jours sur place. Elle le laisse gérer mais ils tiennent à ce qu’elle soit du voyage. Elisabeth lui dit qu’ils en reparleront. Boris raccroche dépité, il dit à Bertier qu’i pense qu’elle s’en fichait. Bertier trouve qu’elle est bizarre en ce moment. Il reçoit un message, il apprend qu’il n’a plus qu’à signer les papiers de son divorce en ligne.

Marc a rendez-vous avec Elodie, Eliott lui propose un café mais il décline. Il interroge ensuite Marc sur Engrais Plus. Il lui demande des infos sur Evan Cresson, le médecin qui a fait l’étude de départ. Elodie et Ludo arrivent et les interrompent. Marc les interviewe dans les vignes. Marc explique qu’avant il a un peu discuté avec Eliott, qui avait l’air de s’intéresser à l’affaire… Ludo se pose des questions, il dit à Elodie qu’il n’y a jamais rien de normal avec Eliott.



Elisabeth déjeune avec Catherine aux Sauvages. Elle dit qu’elle a besoin de se détendre alors que pour Catherine, c’est tout le contraire. Elle s’ennuie ferme, son mari s’est arrangé pour la mettre au placard ! Elisabeth pensait qu’ils allaient réconcilier mais c’est pas du tout le cas. Elle lui demande si la boite continue de tourner, elle lui dit que oui.

Eliott appelle Bernier, il n’a rien trouvé de suspect. Bernier lui dit de continuer de chercher. Mais Eliott pense qu’ils n’ont rien à cacher. Il dit qu’il a des infos, il doit trouver des preuves et lui demande même de les fabriquer ! Eliott est sous le choc. Il exige d’avoir d’abord la confirmation écrite de leur accord.

Bertier organise un pot pour fêter son divorce. Il invite Enric et Léonore.

Laumière reçoit un appel d’Elisabeth, elle lui parle de son déjeuner avec sa future ex-femme. Elle est surprise qu’elle ne soit pas au courant de leur projet. Elle lui demande s’il est sur que ça ne va pas poser de problèmes. Laumière se fiche de son avis et lui dit de lui faire confiance. Moins Catherine en sait mieux c’est ! Boris a surpris la conversation, il comprend que son père et Elisabeth ont un projet ensemble mais il refuse de lui en parler.

Le procureur retrouve Muriel dans un parc, il lui parle d’Eliott. Il lui offre un doudou pour le bébé, il lui dit qu’il manque d’enthousiasme pour sa mission… Muriel dit de ne pas lui avoir parlé depuis qu’il est parlé, Bernier peine à y croire. Il lui dit qu’il aimerait qu’Eliott s’implique un peu plus car ça serait dommage qu’il ne profite pas de son bébé… Muriel a eu très peur et en parle à Eve. Eve lui dit que c’est un procureur, il est obligé de tenir parole. Mais Muriel l’a trouvé menaçant, elle a un mauvais pressentiment. Elle a des contractions quand Manu rentre.

Bertier demande des infos à Enric sur les applis de rencontres mais c’est pas son truc. Bertier dit que maintenant qu’il est libre, il ne va pas se gêner.

Manu comprend que Muriel est stressée à cause d’Eliott, Eve continue de nier. Il lui dit qu’il sait qu’elle ment pour protéger son fils et il la comprend. Manu lui demande de lui faire confiance. Elle lui avoue qu’il est en France et qu’il est en infiltration pour Bernier. Manu trouve ça bizarre, un informateur ne travaille jamais sous l’autorité d’un procureur. Mais Eve ne sait rien.

Alain a cuisiné pour Elisabeth, qui ne lui dit rien sur son plat et rumine sur Laumière. Elle s’excuse, elle n’a pas reconnu le plat qu’ils mangeaient à Bali. Elle reprend directement sur Catherine, Alain en a marre et s’en va.

Bernier est avec Bienvenue, il lui annonce qu’il a tout arrangé il peut être rassuré. D’ici moins d’une semaine son informateur va passer à l’action pour discréditer les écolos qui s’en prennent à lui !

