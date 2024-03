Un si grand soleil du 14 mars : Eliott confronte Bernier (résumé et vidéo épisode 1354 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 14 mars 2024, spoiler résumé de l’épisode 1354 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 14 mars 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Elodie demande à Eliott s’il s’en sort. Il dit qu’il est un peu lent, il n’a pas envie d’être un boulet. William lui dit que tout va bien, Eliott reçoit un appel. Elodie lui dit de décrocher, c’est sa mère. Eve informe Eliott que Bernier a suivi Muriel et l’a abordée au parc. Il l’a menacée. Eliott est remonté mais il dit qu’il avance et qu’il aura bientôt les infos pour le calmer. Eve propose d’aller lui parler, Eliott lui dit de le laisser gérer.

Au cabinet d’avocats, Johanna a les contrats pour Elisabeth et Laumière, qui vont fusionner OCI et Laumière Santé. Elisabeth veut revenir sur un détail, elle veut que sa femme soit informée. Laumière lui demande de gérer lui-même sa future ex-femme, il assure qu’il va lui en parler aujourd’hui. Johanna est gênée.



Publicité





Eliott appelle Bernier et exige de le voir. Pendant ce temps là, Manu parle à Becker d’un indic qui serait sur une opération d’infiltration supervisée par le procureur. Becker dit que c’est possible mais qu’il n’est au courant de rien.

Laumière vient parler à Catherine. Il veut lui parler de l’avenir de l’entreprise, il lui annonce la fusion de Laumière santé et OCI. Elle est choquée et salue leurs manoeuvres pour l’exclure du tableau. Elle remarque qu’après la fusion elle n’aura plus que 8% ! Elle est en colère et lui reproche de comploter dans son dos avec Elisabeth.

Bertier montre à Boris son profil sur l’appli de rencontre. Il lui suggère d’enlever la casquette sur ses photos. Elisabeth les interrompt, elle veut le bilan comptable. Boris lui parle du voyage à Shanghaï, elle n’a pas le temps et lui dit d’y aller seul ou de réserver en septembre. Elle pense que ce n’est pas grave, Boris est déçu. Catherine appelle Elisabeth et lui reproche de s’être moquée d’elle. Elisabeth l’envoie balader, elle lui assure que c’est son amie. Catherine est remontée et lui dit qu’elle ne lui fera plus confiance.

Thierry a retrouvé de vieux bidons d’Engrais Plus. Manu le donne à Hugo pour analyse. Elise le voit passer avec le bidon, elle a le sourire.

Bertier demande à Enric de l’aider, l’appli de rencontres déconne il n’a eu qu’un seul match ! Il lui explique qu’il y a plus d’hommes que de femmes et c’est difficile de matcher. Bertier comprend qu’il ne plait pas. Enric lui conseille d’être patient.

Boris reproche à son père de ne pas lui avoir parlé de la fusion. Laumière lui dit que ça va lui profiter, il compte le faire travailler avec lui. Il lui dit d’y réfléchir. Boris vient demander à Laurine si elle savait, elle reconnait que oui. Il reproche à sa soeur de ne rien lui avoir dit.

Manu retrouve Eve. Il lui dit Becker n’est au courant de rien, Eve trouve ça louche. Manu lui dit que c’est peut être la gendarmerie qui s’en occupe. Mais Eve ne la sent pas cette histoire… Manu confirme que Bernier ne peut pas tout gérer, c’est pas normal. Il veut parler à Eliott. Eve promet d’essayer de le convaincre.

Bernier retrouve Eliott, qui lui dit de ne plus s’approcher de sa femme. Bernier l’envoie balader et menace de l’envoyer en prison. Eliott lui parle des fausses preuves qu’il lui demande, il veut une preuve de la demande de grace. Il lui montre la demande sur son téléphone.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Eliott se rend pour piéger Benier ! (résumé épisode du 25 mars 2024)

VIDÉO Un si grand soleil du 14 mars extrait, Eliott confronte Bernier

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv