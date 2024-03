Danse avec les Stars : les mains courantes de Natasha St-Pier er Anthony Colette dévoilées dans TPMP

Publicité





Alors que la guerre entre Inès Reg et Natasha St-Pier n’en finit plus, Cyril Hanouna a dévoilé ce soir dans « Touche pas à mon poste » le contenu des deux mains courantes déposées par Natasha St-Pier et son danseur, Anthony Colette, contre Inès Reg.





Des infos qui arrivent alors qu’Inès Reg a dévoilé hier soir en story sur Instagram sa version des faits de son altercation avec Natasha St-Pier lors des répétitions de « Danse avec les Stars ».







La chanteuse canadienne avait annoncé qu’elle répondrait et donnerait sa version ce soir vers 21h, mais pour l’instant elle n’a pas pris la parole.

La main courante de Natasha St-Pier selon TPMP : « Lors d’une répétition, vers 18h30, Inès accompagnée d’un cadreur et d’un journaliste, fait irruption dans la salle de danse où je me trouve. Inès s’énerve d’entendre notre musique. Comme elle est accompagnée d’un cadreur et d’un journaliste, nous croyons qu’ils tournent une séquence qui se veut humoristique. Elle nous dit ‘ça fait une heure que nous dansons sur votre musique’. Mon danseur lui répond ‘cela vous fera du bien’ avec un sourire et une joute verbale s’entame entre eux. Nous rions, pensons qu’elle joue son personnage de fille en colère, mais elle l’est réellement. A un moment donné, elle me dit que moi je sers à rien (…) Je vais prendre le personnage de calme mais vilaine (en pensant que je suis dans un sketch) et je lui dis ‘je suis peut être calme, mais si tu t’en prends à mes amis, je pourrais être méchante’ (je le dis en riant). (…) Je m’excuse et plutôt que de rigoler, elle commence à m’invectiver. Je commence à comprendre qu’elle ne rigole pas et qu’elle est vraiment en colère. Je vais donc poursuivre ma tentative d’excuse, lui expliquant qu’on a cru à une blague et en aucun cas nous avons voulu ni l’humilier ni la blesser. (…) Elle s’énerve, me hurlant dessus, qu’elle va nous niqu**, qu’on est des petites mer***, je vais vous bouffer vos morts… On est sortis devant son histérie en espérant qu’elle soit calmée le lendemain, ce qui ne fut pas le cas. Aujourd’hui, la production doit faire en sorte qu’elle ne me croise pas, ce qui implique le travail de tout e monde, ne sachant pas si ces insultes qui sont des menaces en l’air ou réel, en vue de tous les gens qui l’entouraient et de leurs attitudes, physiquement menaçantes, je crains à ce jour pour mon intégrité physique »



La main courante d’Anthony Colette selon TPMP : « Inès Reg m’a alors menacé, moi Anthony, de manière agressive, je cite, : « j’vais t’niq*** », «j’vais t’encu*** », « t’inquiète pas toi », « tu vas faire quoi toi? », « tu crois qu’t’es qui toi? », puis nous a traité, tous les deux avec Natasha, de « petites mer*** » et de je ne sais trop quel autre nom ordurier malgré notre calme et nos excuses incessantes… Puisqu’à ce moment devant tant d’hystérie nous avons compris qu’elle n’était pas dans l’humour mais était réellement menaçante. À la fin, son agressivité était au paroxysme. Des amis à elle étaient présents et se tenaient debout à côté d’elle, je me suis senti intimidé. Inès a par la suite refusé de revenir si nous n’étions pas congédiés. Nous avons collaboré avec la production afin de trouver une entente pour que l’émission puisse avoir lieu et tenter d’apaiser cette personne. Toujours dans l’hystérie, je crains que comme nous n’ayons évidemment pas été congédiés, elle mette de manière autre ses menaces à exécution. Je crains pour mon intégrité physique à la vue de son état, son langage, et ses menaces. Nous avons pourtant, Natasha et moi, collaboré avec la production dans le but de trouver un compromis, afin que l’émission puisse se dérouler sans encombre. Je souhaite exprimer ma préoccupation quant à la possibilité d’autres confrontations ou représailles de la part de Mme Reg ou de ses associés, compte tenu des menaces proférées. Je demande que cette main courante soit enregistrée afin de documenter l’incident et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de toutes les parties impliquées. »

Notez Candice Pascal et Jordan Mouillerac, danseurs professionnels de « Danse avec les Stars », se sont exprimés ce soir afin de défendre Anthony Colette.