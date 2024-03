Un si grand soleil spoiler : Boris trahit son père ! (résumé épisode du 4 avril 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1369 du 4 avril 2024 – Les choses vont finalement mal tourner pour François dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, c’est le jour du vote de la fusion entre OCI et Laumière Santé. Et François n’est pas au bout de ses surprises !











Et pour cause, au moment du vote au sein du cabinet BGL, si Laurine soutient son père et votant pour la fusion, ce n’est finalement pas le cas de Boris ! Boris réalise que son père le manipule et au dernier moment, il vote contre la fusion ! Avec son vote contre et celui de Catherine, la fusion est donc rejetée.

François Laumière est en colère et remonté, il pense que Catherine a manipulé Boris. Il appelle Elisabeth pour lui annoncer la mauvaise nouvelle…

