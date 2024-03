La meilleure boulangerie de France du 22 mars : le sommaire, qui va gagner et représenter le Midi-Pyrénées Nord ?

Publicité





La meilleure boulangerie de France du 22 mars 2024 – Ce vendredi soir sur M6, Michel Sarran, Noëmie Honiat et Bruno Cormerais terminent leur tour du Midi-Pyrénées Nord dans la saison 11 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury termine cette 12ème semaine et va désigner la boulangerie qualifiée pour la finale nationale.





Une émission à voir dès 18h35 sur M6 mais aussi en replay sur 6play







La meilleure boulangerie de France du 22 mars 2024 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 12ème semaine de la saison, le jury se rend en Midi-Pyrénées Nord.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Mirvette et Samy dans l’Aveyron qui a remporté la victoire avec la superbe moyenne de 9,2/10 (9/10 pour la boutique, 8,5/10 pour le produit fétiche, 10/10 pour le pain signature, et 9,3/10 pour le défi du jury).



🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Marcel et Thomas dans l’Aveyron qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8/10 (8/10 pour la boutique, 8/10 pour le produit fétiche, 9,5/10 pour le pain signature, et 6,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie de Yoann dans l’Aveyron qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,3/10 (9/10 pour la boutique, 8/10 pour le produit fétiche, 8,5/10 pour le pain signature, et 7,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Jeudi, c’est la boulangerie de Maxime et Grégory dans le Lot qui a remporté la victoire avec la moyenne de 9,7/10 (8/10 pour la boutique, 10/10 pour le produit fétiche, 8/10 pour le pain signature, et 8,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce vendredi soir, Bruno et Noémie se baladeront entre le Tarne et l’Aveyron. Ils rencontreront deux nouveaux artisans et les mettront au défi ! Qui accèdera à la délibération finale d’aujourd’hui ?

En fin d’émission, le jury sacrera le meilleur boulanger de la semaine qui aura le privilège de représenter le Midi-Pyrénées Nord pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la nouvelle saison

Pour cette onzième saison, Bruno Cormerais et Noëmie Honiat seront rejoints par le chef étoilé Michel Sarran pour une quête passionnante : dénicher la meilleure boulangerie de France. Ensemble, ils seront impressionnés par les créations boulangères présentées, mais le jury ne fera aucune concession, exigeant des artisans-boulangers des produits aussi innovants que délicieux ! La compétition s’annonce intense, et seule la boulangerie qui les éblouira décrochera le prestigieux titre de Meilleure boulangerie de France.