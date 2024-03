« Une bague de trop » : votre téléfilm ce 20 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Une bague de trop » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 20 mars 2024 – Ce mercredi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Une bague de trop ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Une bague de trop » : l’histoire, le casting

Abigail vit une existence idyllique. Employée cadre dans une entreprise spécialisée dans le café, elle se prépare à faire le grand saut en déménageant à Paris pour établir une nouvelle branche de la société en France. De plus, elle s’apprête à épouser l’homme de sa vie, Edward, sur place. Cependant, son bonheur est brusquement interrompu lorsqu’elle découvre qu’une erreur administrative maintient son premier mariage en vigueur. Son divorce n’a jamais été officiellement enregistré. Contrainte de retourner dans sa ville natale pour annuler ce mariage éphémère contracté à l’âge de 18 ans et qui n’a duré qu’un mois, Abigail se retrouve face à son ex-mari, Luke, qui semble hésiter à coopérer.

Avec : Mary-Beth Manning (Emily), Zak Santiago (Edward Timsdale), Brennan Elliott (Luke Walker), Amanda Schull (Abigail Foster)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Mon futur ex et moi ».

« Mon futur ex et moi » : l’histoire et le casting

Annie et Ben, âgés de 18 et 19 ans, vivent dans une ferme située dans l’Iowa. Profondément épris l’un de l’autre, ils décident de se marier en secret, mais le père d’Annie intervient et les contraint à annuler leur union. Dans un état de désespoir, Ben quitte la ferme pour New York où une opportunité de travail l’attend.

Quinze ans plus tard, Annie continue de s’occuper de la ferme. Elle est désormais fiancée à Joe, son ami d’enfance, qui la pousse à fixer une date pour leur mariage. Cependant, au moment où Annie se décide enfin à prendre cette décision, elle fait une découverte choquante : son mariage avec Ben n’a jamais été officiellement annulé. Elle se rend alors à New York dans l’espoir de comprendre ce qui s’est réellement passé, mais retrouver Ben, son premier amour, ravive des sentiments qu’elle pensait avoir enfouis depuis longtemps…

Avec : Colin Egglesfield (Ben), Jill Wagner (Anabelle Hancock), Daniel Bacon (Le pasteur), Bill Dow (Hector)